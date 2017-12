Des Noëls, des grottes et des flambeaux ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 23 et dimanche 24 décembre 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Comme il n’y a pas de loup en Dordogne, vous pouvez sortir tranquille…

Marché de Noël à Villefranche-du-Périgord, samedi

Villefranche-du-Périgord vit samedi un joli duo d’animation à l’occasion du marché de Noël, qui se déroule de 9h à 17h sur la place de la halle. Sur votre gauche, la mairie. La mairie qui organise la 5ème édition des marchés au gras avec les producteurs locaux, de 8h à 13h, avec dégustation d’omelette aux truffes à 10h30. Sur votre droite, le comité des fêtes de Villefranche, « Les Festifs Franchois », organise une vente d’huîtres et de vin blanc de 8h30 à 13h30 sous chapiteau. Sur votre gauche, la mairie s’occupe du marché de Noël, avec son salon des artisans créateurs et ses 20 exposants, de 9h à 17h dans deux chapiteaux chauffés. Sur votre droite, « Les Festifs Franchois » s’occupent des animations pour les enfants à partir de 10h30, entre stands de dessin et maquillage. Sur votre gauche, la mairie se félicite de la présence du Père Noël. Sur votre droite, « Les Festifs Franchois » se félicitent de la tenue d’un concert gratuit de Gospel avec les Gospel Divas à 11h30 dans l’église. Alors à gauche ? A droite ? Vous ne saurez où donner de la tête, samedi, à l’occasion du marché de Noël de Villefranche-du-Périgord…

Visite guidée des grottes de l’abbaye de Brantôme, samedi

A l’occasion de ces fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme Périgord Dronne Belle vous propose une belle balade... Une visite guidée des grottes de l’abbaye de Brantôme vous attend samedi ; l’occasion de découvrir ou redécouvrir cette ancienne abbaye troglodytique, fondée selon la légende par Charlemagne lui-même en 769. Cette abbaye est composée d’un pigeonnier, de vestiges, d’une source dite miraculeuse, et de sa réputée « Grotte du Jugement Dernier » où trônent deux bas-reliefs monumentaux. Le départ se fait de l’Office de tourisme samedi à 15h et sera suivi d’un verre de vin chaud ou de chocolat chaud offert. Le tarif est de 7 euros et gratuit pour les moins de 12 ans. En dehors de cette animation, l’abbaye de Brantôme peut se visiter librement tous les jours sauf le mardi et ce dimanche, veille de Noël, de 10h à midi et de 14h à 17h, avec une dernière admission 45 minutes avant la fermeture du site. L’entrée est à 5,50 euros et (c’est toujours une bonne chose à savoir) les animaux sont acceptés. Enfin… Les animaux de compagnie s’entend, car si vous venez avec un tyrannosaure, il est possible qu’on vous en refuse l’accès…

Marché spécial Noël à Thiviers, samedi

Un marché contrôlé aux truffes vous attend dès 9h sur la place Foch de Thiviers, ce samedi. Un concours des plus belles truffes mélanosporum est organisé. Nicolas Rousseau, chef de « Chez Chabrol » à Sarliac, vous propose une démonstration de cuisine. Démonstration de cavage, vente d’arbres truffiers et ateliers cuisine, organisés en partenariat avec l’Office du Tourisme sont également à l’honneur.

Nuits magiques aux flambeaux à Périgueux

Dans le cadre des fêtes de Noël, ce samedi comme vendredi prochain à 19h30 (rendez-vous Place André Maurois), deux nuits magiques aux flambeaux vous sont proposées. A la lueur des torches, une balade contée et animée de spectacles de rues vous entraînera dans les mystères de la ville et des contes d’antan. Une déambulation sonorisée et lumineuse avec la Compagnie Asymétrik, avec cinq artistes dont un échassier, un acrobate et un jongleur. Après la traversée du marché de Noël, une surprise vous attend au final. La balade est à deux euros sur réservation auprès du CLAP, place du Coderc (05 53 08 69 81).

Noël au château de Biron

Ce samedi, mercredi 27 à 14h et samedi 30 décembre, le Noël du château de Biron propose des animations pour les petits comme pour les grands. Ateliers de vitrail et d’héraldique dans le logis Renaissance, où vous rencontrerez des personnages venus d’un autre temps, et des lectures de contes vous attendent dans les petits salons du XVIIIe siècle, décorés pour l’occasion. Une ambiance chaleureuse et magique dans le cadre enchanteur du château de Biron qui s’achèvera par un bon chocolat chaud (comme le dirait l’inspecteur Columbo, « C’est ma femme, qui va être contente ! »)… Tarif à 4 euros par personne en plus du droit d’entrée : Adulte : 8.30€ / Enfant (5 à 12 ans) : 5.40€ / Enfant (-5 de ans) : Gratuit.