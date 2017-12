Plus de 100.000 albums de Johnny Hallyday ont été vendus en décembre en France, d'après le site internet chartsinfrance.net. Le décès du chanteur a évidemment renforcé la Johnny Mania. De nombreux magasins ont installé un rayon spécial. C'est le cas de Cultura à Saint-Berthevin.

Saint-Berthevin, France

À quelques jours de Noël, Johnny Hallyday est plus que jamais en tête des albums les plus vendus en France. D'après le site internet chartsinfrance.net, qui publie chaque semaine le top des ventes de disques dans le pays, plus de 100.000 disques de Johnny Hallyday ont été vendus en décembre. Une explosion des achats évidement liée au décès du rockeur il y a quinze jours. Au Cultura de Saint-Berthevin, les clients achètent majoritairement les best-of du chanteur.

Chez les fans de Johnny, on revient aux fondamentaux. C'est le cas d'Yves, deux doubles-disques dans les mains alors qu'il possède déjà plusieurs albums. "Oui mais ce n'est pas grave car je les ai en vinyles alors qu'en CD j'en ai très peu. Lire un vinyle dans la voiture c'est difficile (rire), alors qu'avec ces deux-là je peux faire Laval-Bordeaux rien qu'en écoutant Johnny" explique le quinquagénaire, pour qui l'acte d'achat est une façon également de rendre un énième hommage au chanteur.

Si Christophe est lui aussi posté devant le kiosque rempli de disques de Johnny c'est pour une autre raison. "Ma tante l'a vu quatre fois en concert et en ce moment elle a le blues donc je vais lui offrir Les 100 plus belles chansons de Johnny Hallyday" raconte cet ancien disc-jockey. Christophe est au moins sûr de faire plaisir à sa tante. À côté des disques, il y a aussi des livres, des biographies de l'artiste. Lucie est un peu dépassée par cette Johnny Mania. "On n’a pas besoin d'en faire tout un fromage, après je comprends aussi que certains fans soient à fond" avoue cette femme.

Le magasin compte une trentaine de produits différents de l'artiste. Et un best-of de Johnny, c'est d'abord un bon moyen de transmettre aux futures générations l'héritage du rockeur d'après Yohan chef de secteur à Cultura. "Un père de famille, qui a deux filles, a acheté les trois mêmes coffrets car il veut faire découvrir Johnny à ses filles. Elles n'ont jamais pris le temps d'écouter ses chansons" raconte l'employé. Les trois premiers disques qui se vendent le plus dans le magasin, sont des albums de l'idole des jeunes.