Noël : le sentier des lanternes revient à Metz avec une centaine de lumières en plus

Le sentier des lanternes revient à Metz à partir du 25 novembre, dans le jardin Fabert, avec une centaine de lanternes supplémentaires. Le grand sapin du conseil départemental est en place devant la préfecture et une campagne d’affichage se prépare dans le métro parisien.

Le conseil départemental de la Moselle a présenté les festivités de Noël. Le sentier des lanternes s’étoffe cette année avec 300 lanternes qui s’installeront dans le jardin Fabert à Metz, c’est 100 de plus. L'an dernier, 150.000 visiteurs étaient passés au Sentier des lanternes sur les rives de la Moselle. Ouverture le 25 novembre, de 17h à 20h tous les jours, jusqu'à 21h le vendredi et samedi et c’est gratuit.

-

Au rayon des nouveautés, il y aura un manège inspiré de l’univers de Mary Poppins et un skate park pour animaux !

L'objectif du département, c'est de faire venir des touristes de partout et notamment de Paris. D'où la campagne de publicité pour la Moselle du 13 novembre au 19 novembre dans le métro parisien. 750 panneaux sont collés dans les couloirs de 111 stations. On y fait la promotion de Metz, mais aussi de Meisenthal, de Thionville, de Sarrebourg et de Forbach. L'idée est que la Moselle puisse rivaliser avec nos voisins Alsaciens.

Le président du conseil départemental de la Moselle, Patrick Weiten, veut rivaliser avec l'Alsace. Copier

Une autre campagne de communication du département de la Moselle est prévue la semaine suivant en Allemagne (Sarre et Rhénanie-Palatinat), en Belgique et au Luxembourg.

Quant au grand sapin du conseil départemental, il est dressé devant la préfecture à Metz, et il mesure 17 mètres.

Ça y est le sapin de #Noël vient d’être installé place de la préfecture à #Metz ! #Mosellepic.twitter.com/1qm2uS4JyL — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) November 14, 2017