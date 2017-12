Noël : les illuminations des Berlioz sont devenues une institution en Vendée

A trois semaines de Noël, les illuminations fleurissent un peu partout. Il y a bien sûr les décorations officielles posées par les villes, mais de plus en plus de particuliers s'amusent à décorer leur maison. Et certains vont très loin...

Ils ont attrapé le virus il y a 17 ans: Jean-Luc et Paulette Berlioz ont posé un faux Père Noël sur la cheminée de leur maison dans le Maine-et-Loire. Petit à petit, ils se sont piqués au jeu, enrichissant leur décoration d'année en année. Et quand ils ont emménagé à la Chaume en 2007, ils se sont installés dans une maison qui offre un bel espace sur l'avant. Alors le couple a décidé de passer à la vitesse supérieure, en transformant littéralement tout leur jardin. Après plus de 2 mois de couture et de bricolage, ils ont installé leur décor samedi dernier. Environ 300 enfants étaient présents pour le lancement des illuminations. Et pendant tout le mois de décembre, la foule des curieux défile chaque soir, sans interruption...

Les illuminations des Berlioz sont à découvrir tous les jours jusqu'au 8 janvier, rue des Cormorans dans le quartier de la Chaume aux Sables d'Olonne. Et les adultes pourront même déguster un verre de vin chaud.