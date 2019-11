Les festivités de Noël débutent en novembre, à Nîmes

Nîmes, France

La patinoire revient pour les fêtes de fin d'année à Nîmes. Elle sera installée du 21 décembre au 5 janvier au pied de la Maison Carrée. L'entrée coûtera 1 euro si vous venez avec vos patins ou 2 euros si on vous les fournit, les bénéfices seront reversés à 2 associations. Ces festivités de Noël, un budget de 658.000€, débuteront le 29 novembre soit près d'un mois avant Noël. La ville veut les utiliser pour dynamiser le commerce de centre-ville. Dans le même esprit, le stationnement de surface sera gratuit du vendredi 20 au mardi 24 décembre, toujours pour favoriser les achats.

Toujours pour favoriser l'achat dans les magasins du centre-ville, des billets pour la Grande-Roue installée devant les arènes seront en vente à tarif réduit dans certaines boutiques, et les tickets, gratuits, pour le Petit Train, seront également à retirer dans les commerces. Ces festivités, ce sont des illuminations : 320 décors de rue, 192 arbres illuminés, des projections lumineuses sur la tour de l'Horloge, la façade de Saint Baudile et les arènes mais pas seulement. Ce sont aussi des manèges et des chalets gourmands sur l'Esplanade, des concerts, et puis aussi des spectacles

A noter que le stationnement de surface sera gratuit dans les jours précédant Noël, du vendredi 20 au mardi 24. Les Halles aussi seront de la partie et seront ouvertes de 7h à 19h les 21, 22, 23, 24 et 31 décembre. Et le jour même de Noël, le 25 décembre, elles seront ouvertes de 7h à 13. Beaucoup d'animations en centre-ville et quelques-unes dans les quartiers avec des spectacles pour enfants, le mercredi, au Mas de Mingue, à Gambetta, au Chemin Bas, à Valdegour ou encore à la maison de quartier de la route d'Arles.

Et le père Noël paradera dans les rues de Nîmes tous les samedis de décembre.