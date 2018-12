Noël puissance 5 ! Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Noël, Noël, Noël, Noël et Noël ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 8 et dimanche 9 décembre 2019 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Dordogne, France

Coup de chance extraordinaire cette année, Noël tombe un 25 décembre…

La magie du Marché de Noël de Sarlat…

La 12ème édition de cet événement a pour thème l’Espagne, un thème vous permettant de danser le flamenco, de participer à des soirées bodegas, et de goûter à la gastronomie ibérique. Pas moins de 70 chalets vous attendent, entre illuminations, décorations, spectacles, marché, circuit de petits bolides et patinoires qui sont également de la partie. Notez que les deux patinoires, dont une de 300 mètres carrés, sont couvertes pour être toujours accessibles, quel que soit le temps. Ce marché de Noël de Sarlat, le 2ème plus important d’Aquitaine, qui vous accueille jusqu’au 31 décembre sous les couleurs de l’Espagne, vous propose sa soirée d'ouverture officielle samedi dès 17h30 sur la place de la Liberté… Olé !

Village de Noël à Bergerac

Le Village Artisanal de Noël revient à Bergerac dès ce samedi et jusqu’au 24 décembre place Louis de la Bardonnie. Retrouvez plus de 25 artistes et artisans locaux vous proposant une variété de produits à offrir pour les fêtes et à déguster sur place tous les jours de 9h à 19h. En fait, 3 villages vous proposent 3 ambiances différentes : le village artisanal, le village des gourmands et le village des patineurs.

Marché de Noël à Périgueux

Périgueux revêt ses habits de lumière. Le village de Noël s’étend hors de la traditionnelle place Bugeaud pour héberger de nouvelles surprises et accueillir les visiteurs. La place de la Clautre sera pour la seconde année le théâtre d’une nouvelle projection vidéo... Sur le village initial, outre les points forts habituels (chalets aux mille douceurs, nocturnes), le public découvrira une patinoire agrandie, à la forme originale, qui permettra d’admirer les patineurs depuis les abords ou l’intérieur de l’installation. Un carrousel à l’ancienne, sur deux étages, installé sur la place Maurois, réjouira les enfants comme les parents. Le lancement des festivités aura lieu ce samedi à partir de 17h au départ de la place Maurois. Un accueil en musique avec un goûter offert près du carrousel sera suivi d’une déambulation qui conduira les spectateurs vers la place de la Clautre. Le Maire de Périgueux procédera au lancement du son et lumière sur la cathédrale, qui sera suivi du traditionnel verre de l’amitié offert par la Ville.

Marché de Noël et Fête de la Lumière à Saint-Astier

En collaboration avec la municipalité et à l’occasion de la Fête des Lumières, l’association « Arts et Saveurs en Périgord » met en place samedi un marché artisanal et gourmand, de 10h à 22h, et dimanche de 10h à 17h sous la halle et sur la place des marronniers de Saint-Astier. Près de 40 stands de créateurs et de producteurs locaux vous proposeront le résultat de leur savoir-faire, attisant la convoitise du Père Noël, dont la présence sur place est confirmée. Les Eclaireurs de France tiendront un stand de maquillage tout le week-end, et la féérie des illuminations de la Fête des Lumières prendra vie le samedi soir, à la tombée de la nuit. Les festivités débuteront samedi à 18h. Dans un centre-ville de Saint-Astier entièrement éclairé à la bougie, des projections sur les façades vous seront proposées par la Compagnie « Chap’ de Lune ». Suivront des déambulations musicale sur triporteur, les échassiers de la compagnie « Les Accords’ Léon » et un cracheur de feu. A 19h30, un spectacle de feu intitulé « Etincelle » vous sera proposé par la Compagnie « Supercho », avant les traditionnels marrons grillés et vin chaud, offerts par la ville à 20h sur la place des Marronniers de Saint-Astier. Précisons que cette Fête de la Lumière est gratuite !

Marché de Noël à Trélissac

Samedi, à Trélissac, un marché de Noël ne manquera pas de vous surprendre à l’Artothèque. De 13h à 18h, sur le parvis de la Médiathèque, avenue Michel Grandou, une vingtaine d’artistes et de créateurs vous proposeront des peintures, des sculptures, des photos et bien d’autres idées originales de cadeaux pour emplir la hotte du Père Noël…