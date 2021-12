Noël : Saint-Nicolas prend la pose avec les enfants à Metz

"Alors, tu travailles bien à l'école ?", demande Saint-Nicolas à Grégory, 7 ans, des étoiles dans les yeux face à la barbe blanche du Saint Patron des écoliers et de la Lorraine. L'évêque de Myre, dont la légende s'est popularisée au Xème siècle, est venu prendre la pose avec les enfants à l'opéra-théâtre, place de la Comédie, ce samedi 4 décembre à Metz. Une rencontre au cœur de la fête de la Saint-Nicolas qui se tient ce week-end, à la veille du 6 décembre, date clé du personnage légendaire.

Un symbole important en Lorraine

Au milieu de la salle, Saint-Nicolas est installé sur son trône, entouré de quelques sapins de Noël. Barbe longue et blanche, robe rouge et énorme mitre sur la tête, il distribue ses bonbons aux enfants, venus nombreux. "C'est trois petits enfants qui sont partis chez le boucher et ensuite le Saint-Nicolas, il est venu pour les sauver", raconte Lydia, six ans, au côté de son père. La légende veut que le Patron des écoliers a ressuscité les trois enfants, sept ans après avoir été tués.

Une histoire populaire en Lorraine et qui se transmet de génération en génération. "C'est bien de voir que les traditions perdurent parce que des fois, on a quand même tendance à oublier, mais en Lorraine il est assez important", confie Nolwenn, venue de Nancy. Plus loin, Anne, 63 ans, se souvient encore de sa rencontre avec Saint-Nicolas lorsqu'elle était toute petite : "Je ne devais même pas avoir deux ans que je prenais Saint-Nicolas part le bras et on allait chez ma grand-mère pour avoir droit à notre première mandarine."

Un cadeau pour les enfants sages, et gare à ceux qui font des bêtises, car le père fouettard à la barbe noir, n'est jamais très loin. La fête de Saint-Nicolas se poursuit ce dimanche avec une nouvelle apparition au balcon de l'opéra-théâtre prévue à 15h30. Elle sera suivie de l'événement phare : le défilé des chars à partir de 16 heures, depuis la place de la Comédie. Les festivités se termineront avec un spectacle en lumière, place Saint-Etienne, à 18 heures.