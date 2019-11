Noël : Tours commence à se préparer

Tours, France

Vous l'attendiez peut-être avec impatience, il ouvre ce vendredi à 18 h dans le centre-ville de Tours. Le marché de Noël est important pour les commerçants et les habitants selon Mauro Cuzzoni, conseiller municipal en charge notamment du commerce, des foires et des salons. "Il y a le côté festif et les habitants y tiennent, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un côté économique", assure-t-il. Les ventes représentent une grosse partie du chiffre d'affaire des commerçants. Les échoppes du marché de Noël comme les commerçants du centre-ville profitent de cette période de l'année.

Les illuminations aussi inaugurées

L'ouverture du marché va de pair avec l'illumination de la ville. Cette année, la ville a mis le paquet, avec quatre nouvelles places illuminées, 115 rues en tout sont éclairées aux couleurs de Noël grâce notamment à six kilomètres de guirlandes. Un éclairage record par rapport aux autres années qui est possible grâce à 600 000 lampe led. Ce sont des lampes moins énergivores achetées par la mairie. Avec cet investissement, la municipalité dépense beaucoup moins pour payer l'électricité pendant les deux mois d'illumination, 5 000 € actuellement. Avant, le prix était cinq à sept fois plus élevé selon Brice Droineau, l'élu en charge de la voirie. Une autre astuce pour réduire les coûts : installer les décorations petit à petit. C'est pour cela l'on peut apercevoir les premières dès septembre, car étaler la charge de travail des agents de la ville permet d'économiser de l'argent. Les illuminations changent chaque année. Les motifs sont déplacés de quartier en quartier pour modifier les compositions. Pour la rue Nationale et le quartier des Halles, elles sont louées pour avoir à chaque fois un nouvel éclairage, car rien n'est trop beau pour Noël.