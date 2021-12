Noël : un concours de maisons illuminées à Haute-Kontz, en Moselle

Guirlandes lumineuses dans le jardin, lumières multicolores sur la façade et petits lutins accrochés au portail. Les décorations de Noël scintillent de mille feux en ce 24 décembre. A Haute-Kontz, en Moselle, la mairie récompense chaque année les dix maisons les mieux décorées, avec un grand cadeau. France Bleu Lorraine a suivi les cinq membres du conseil municipal, chargés de noter une soixantaine d'adresses.

Qualité et originalité

Réunies à l'hôtel de Ville, les cinq élues du conseil municipal, toutes des femmes, s'apprêtent à partir pour une balade de 2 heures et demie. L'ensemble des quartiers et rues de la commune vont être passés au peigne fin, à la recherche des maisons décorées. "Les critères : on va avoir l'originalité, la qualité et les couleurs", détaille Myriam Barthel, première adjointe à la mairie, qui distribue les tableaux de notation. Une fois les notes sur dix attribuées, le jury déterminera les dix plus belles maisons de Noël.

Bonnet du Père Noël sur la tête et gilet fluo sur les épaules, les cinq femmes commencent leur tour du village. "Alors les notes sont un peu sévères au début, mais je sais que des maisons sont très belles", sourit Aline, carnet de notation à la main, après chacun à son terrain qui permet de mettre beaucoup plus de choses." Si certaines rues restent assez sombres, d'autres, comme celle des Tilleuls, sont réputées pour avoir beaucoup de participants. "Chacun fait l'effort de mettre au moins une guirlande", constate Emilie, passionnée par les décorations de Noël.

Départager les participants

A chaque arrêt, les membres du jury font leurs petits commentaires, notent les changements d'année en année. "On essaye d'être juste, on regarde sur nos archives qui a déjà été primé ou qui est resté juste au ras de la dixième place", ajoute Myriam Barthel. Les nouveaux habitants sont également encouragés à suivre le mouvement. "Il y a beaucoup de décorations, beaucoup d'efforts qui ont été faits, donc cela va être compliqué pour choisir", s'enthousiasme Edwige, également membre du jury, souvent on est dans la bienveillance, donc c'est difficile de faire des choix." Parmi les dix maisons sélectionnées, la hiérarchie est gardée secrète pour éviter les conflits de voisinage. Les gagnants seront donnés début janvier.