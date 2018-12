Noirlac affiche de nouvelles ambitions

Bruère-Allichamps, France

L'objectif est évidemment d'augmenter la fréquentation des lieux. Noirlac accueille environ 40.000 visiteurs par an, mais le conseil départemental du Cher qui met plusieurs millions d'euros sur la table, pense que ce lieu emblématique pourrait en attirer beaucoup plus... Noirlac, c'est 25.000 touristes par an auxquels s'ajoutent 10 à 12.000 spectateurs plus locaux pour les diverses manifestations culturelles. L'accueil a été refait, la boutique agrandie, et un salon de thé est désormais accessible gratuitement. Une salle de conférence est également aménagée : " Une salle de conférence de 200 places et des studios qui permettent à l'abbaye d'entrer dans une dynamique de tourisme d'affaires, explique Paul Fournier, directeur de Noirlac . C'est à dire des entreprises qui viennent en séminaire. On n'avait pas ces équipements auparavant. Cette nouvelle direction nous permettra peut-être également de relancer le mécénat."

L'abbaye de Noirlac (Cher) date du XIIéme siècle. © Radio France - Michel Benoit

A l'automne prochain, le paysagiste berrichon de renommée internationale, Gilles Clément commencera enfin la reconfiguration des jardins. De quoi accentuer la renommée de l'abbaye, mais le challenge est aussi de rendre les visites plus modernes : une réflexion est engagée sur l'utilisation du numérique. Pourquoi pas des reconstitutions virtuelles, des projections... tout est possible à condition, précise Paul Fournier de respecter l'histoire et la vocation de cette abbaye cistercienne, lieu de prière de silence et d'écoute.