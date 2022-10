Noirlac : le site mise aussi sur son resto et ses hébergements

Le site de Noirlac, à Bruère Allichamps dans le Cher, passe à la vitesse supérieure. Le lieu qui abrite un centre culturel de rencontre est aujourd'hui prêt à décoller. Pour l'instant, l'abbaye de Noirlac plafonne à environ 25.000 visiteurs par an. Les travaux se sont succédé depuis plus de dix ans. Ce restaurant de 48 couverts et les 32 lits répartis en gîtes et chambres d'hôtes, sont la touche finale au projet. Il faut maintenant trouver le gestionnaire. Il y a aussi une activité traiteur et plats à emporter pour les artistes ou les participants aux séminaires d'entreprise que l'abbaye compte développer.

ⓘ Publicité

Le restaurant a déjà très bien fonctionné cet été. - PMayer

Il faut aussi s'occuper du salon de thé. Bref, c'est une équipe dynamique et un gestionnaire un peu hybride que recherche Emmanuel Rochais, directeur du tourisme au conseil départemental du Cher : " C'est un profil d'hôtelier restaurateur si on résume rapidement, mais ce n'est pas un hôtel traditionnel et ce n'est pas un restaurant traditionnel non plus. Il faut donc des compétences assez variées. Le profil atypique que l'on recherche ne sera peut-être pas le profil d'une seule personne, mais d'une équipe. "

L'abbaye de Noirlac est l'un des sites cisterciens les mieux conservés. © Radio France - Michel Benoit

Un hébergement plutôt haut de gamme, en relation avec le caractère historique et préservé des lieux. Mais il faudra aussi pouvoir accueillir des cyclistes dont la clientèle va sûrement exploser dès l'année prochaine, grâce à une liaison douce en cours de réalisation : " Le potentiel de nouveaux visiteurs à vélo notamment, est relativement important puisqu'il y a déjà plusieurs milliers de cyclistes tous les mois à Saint-Amand-Montrond, notamment l'été, et qui pourraient trouver là une extension jusqu'à l'abbaye de Noirlac, en toute sécurité. " Le gestionnaire qui louera le restaurant et les hébergements au département, sera néanmoins propriétaire du fonds de commerce : une belle opportunité qui devrait intéresser quelques candidats.