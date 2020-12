Noisy-le-Grand : découvrez en avant-première le Bois Saint-Martin !

Véritable poumon vert dans une zone très urbaine, le Bois Saint-Martin ouvre en avant-première au public. La région Île-de-France vient d'acquérir ces 280 hectares d'espaces verts et propose des visites guidées sur réservation.

Marcel et sa maman Anaïs découvrent le Bois Saint-Martin lors d'une visite guidée.

A deux pas de la station RER, un petit portail permet d'entrer dans l'enceinte du Bois Saint-Martin. C'est là que commence la visite guidée, promenade d'une heure pour une première découverte de cet espace vert de 280 hectares, à cheval sur les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Au milieu des arbres, le petit groupe découvre pour la première fois ce bois de l'intérieur. "C'est merveilleux, bien entretenu, s'émerveille Joëlle, habitante de Villiers-sur-Marne. C'est très grand, on a de l'espace, ça m'impressionne !"

Il y a beaucoup de construction immobilière et peu de parcs, on manque un peu de verdure

Depuis des années, elle passe devant ce bois sans pouvoir y accéder. Propriété privé, il vient d'être acquis par la région Ile-de-France. Une mesure qui s'inscrit dans le Plan vert de la région, avec pour objectif d'offrir 1 000 hectares d'espaces verts aux Franciliens d'ici 2025. "C'est vrai qu'il y a beaucoup de construction immobilière et peu de parcs, on manque un peu de verdure, confirme Anaïs, inscrite à la promenade et habitante de Villiers-sur-Marne. Ça va nous faire du bien, j'imagine tout à fait passer quelques week-end à nous balader ici, à faire du vélo ou chercher des champignons !"

"Je n'avais jamais vu de troncs d'arbre avec trois troncs !!", s'exclame son fils Marcel, qui n'en revient pas. Ces visites guidées, gratuites et sur inscription, organisées avec le partenariat d'association locales, se tiennent depuis le 19 décembre pour faire découvrir le bois en avant-première aux habitants. Au programme : activités ludiques, présentation de la carte, ou encore description de la faune et la flore.

280 hectares pour 115 000 franciliens résidant autour du bois

L'enjeu à long terme sera de préserver la biodiversité de cet espace protégé. "Il faut que les riverains s'approprient le territoire, explique Laëtitia Barbier, animatrice de la visite. _Certains visiteurs nous disent '_ça fait vingt ans que l'on regarde le bois, on ne sait pas ce qui s'y trouve', il y a vraiment cette idée d'éduquer et de sensibiliser."

Rien que sur les deux semaines du mois de décembre, 70 visites guidées ont été réservées. De nouveaux créneaux vont s'ouvrir pour le mois de janvier. Et au printemps, une fois l'ensemble des espaces sécurisés et aménagés, le bois Saint-Martin sera en accès libre.