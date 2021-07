"Non Fêtes de Bayonne" : les peñas muettes pour la deuxième année consécutive

Un fois encore, les fêtes de Bayonne n'auront pas lieu cette année. Un coup dur pour la plupart des peñas qui vont rester porte close et qui en sont à leur deuxième année sans revenus. Pour certaines la situation est très difficile reconnait Michealla Clapisson, la présidente du GAB, ( le groupement des associations Bayonnaises). "Il y a des charges fixes qui sont relativement importantes, et les associations n'ont pas toutes le même statut. Certaines sont propriétaires de leurs locaux, d'autres louent des locaux municipaux." La difficulté est pour celles qui "sont en train de rembourser un prêt et celles qui sont locataires. Les loyers sont importants et ça repose aujourd'hui essentiellement sur les finances de leurs membres."

C'est le cas d'Astyanax, une peña du Petit Bayonne. "On est passé par un système de crowdfunding ou de cagnotte, explique Marc, le secrétaire . On est passé par des systèmes de cotisations de nos membres. On n'avait jamais fait ça en 21 ans d'existence."

La plupart des peñas attendent la Foire au Jambon en octobre, avec impatience, pour pouvoir renflouer les caisses. D'ici là "on fait le dos rond, on a serré la vis sur tout, on ne fait plus, ce qu'on faisait à côté", ajoute Marc.

L'affiche des Non Fêtes de Bayonne © Radio France - Céline Arnal

Les mesures prises par les autorités pour éviter des rassemblements

Pour rappel, la ville a pris un certain nombre de mesures pour éviter les débordements.