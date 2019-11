Non, "Les Bronzés font du ski" n'est pas l'un des films les plus diffusés à la télévision française

Même si vous connaissez les répliques cultes du film "Les Bronzés font du ski" par cœur (qui a oublié le planté du bâton, flexion ?), ce volet qui accompagne bien souvent nos soirées d'hiver fête les 40 ans de sa sortie ce jeudi 21 novembre.

Alors à France Bleu, on a voulu vérifier s'il faisait partie des films les plus rediffusés à la télévision. Surprise : ce n'est pas le cas du tout.

Les Bronzés font de ski, même pas dans le top 100

Le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), met à jour un classement des films les plus diffusés à la télévision depuis 1957. Dans le top 3 des films les plus diffusés depuis cette date on retrouve (en excluant les films d'animation) :

Deux heures moins le quart avant Jésus Christ de Jean Yanne

Le Pacha de Georges Lautner

Le Grand restaurant de Jacques Besnard

Et depuis 2009, on retrouve dans ce top 3 :

Les 11 commandements de François Desagnat et Thomas Sorriaux

Chaos de Tony Giglio

Deux heures moins le quart avant Jésus Christ de Jean Yanne

Les Bronzés premier du nom et le Père noël est une ordure ne font pas non plus partie des films les plus diffusés.

Autre idée reçue : le succès en salles

Vous pensiez aussi que les Bronzés font du ski était l'opus de la série qui a le plus cartonné au cinéma ? Que nenni : le film n'a engrangé "que" 1.535.781 entrées en 1979. Le premier épisode des Bronzés avait atteint 2,2 millions d'entrées et le dernier "Les Bronzés : Amis pour la vie" sorti en 2006 a rassemblé 10.355.928 spectateurs dans les salles obscures.

