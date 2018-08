Denys Bourdon et Micehl Lemans, maîtres couteliers à Nontron

Nontron, Dordogne, France

Plus de cent couteliers, artisans, créateurs venus du monde entier sont attendus à NONTRON ce weekend end pour la 23 ème édition de la fête du couteau. En attendant ce rendez vous, des stages de forges sont organisés à Nontron. Depuis lundi et jusqu'à vendredi, plusieurs heures par jour, huit stagiaires s'initient à l'art difficile de la coutellerie.

Huit stagiaires apprennent à réaliser leur propre couteau à Nontron © Radio France - Valérie Déjean

Après avoir testé les forges à gaz ou à charbon, ils travaillent à l'ombre sous des tentes installées place de la mairie à Nontron. Ils dessinent les couteaux qui devraient sortir des forges d'ici vendredi. Michel Leymans, forgeron coutelier à Saint Estèphe, et Denis Bourdon, coutelier dans l'Aveyron à Conques sont leurs maîtres de stage

Un stage de forge à Nontron avant la 23ème fête du couteau © Radio France - Valérie Déjean

Parmi les stagiaires, Paul venu d'Australie et son ami Sébastien. Il travaille dans le vin et la cuisine en Bourgogne et semble tout prêt à se lancer dans la coutellerie. Il n'y a aucune femme participant à ce stage, pourtant les maîtres forgeronnes ont largement autant de talent que les hommes explique Michel Leymans. D'ailleurs c'est à une femme qu'a été remis cette année, le prix Coutellia .Il s'agit de Nathalie Robin, elle sera présente lors de la fête du couteau de Nontron ce weekend avec son couteau " le Cellois".