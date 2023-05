"Norbert et les héros" : une expo pas comme les autres à la Médiathèque d'Orléans

Intitulée "Norbert et les héros", c'est une exposition très originale à découvrir ce mois-ci à la médiathèque centrale d'Orléans. Norbert, c'est Norbert Moutier, un libraire parisien et cinéaste de série Z, décédé en 2020, et qui a vécu sa jeunesse (ainsi que la fin de sa vie) à Orléans. Et lorsqu'il était enfant, il a fabriqué des milliers de faux magazines de bandes dessinées. Des fascicules inspirés de héros américains comme Tarzan, le fantôme du Bengale, Zorro ou Kit Carson... Et réalisés de manière artisanale, sans jamais dépasser le cercle familial.

Des fascicules retrouvés par hasard sur le marché aux puces

Cette histoire aurait pu tomber dans l'oubli, ou dans la benne à ordures, s'il n'y avait eu la curiosité de Xavier Girard, ancien professeur de l'ESAD, l'Ecole supérieure d'art et de design d'Orléans. "Tout a commencé au marché aux puces d'Orléans il y a 3 ans, raconte-t-il, ma compagne repère un stand d'un brocanteur qui venait de vider une maison, avec plein de BD des années 50, et juste au pied de ce stand, un carton d'où émergent des fascicules fabriqués visiblement à la main. A partir de là, un long travail d'enquête a commencé !"

Norbert Moutier photographié enfant, avec l'un de ses faux magazines à la main © Radio France - François Guéroult

A l'arrivée, Xavier Girard met au jour une incroyable collection : 1 000 fascicules, soit 14 000 pages, créés entre 1946 et 1960 par Norbert Moutier, sans doute aidé par sa mère Simonne, alors qu'ils habitent route d'Olivet à Orléans. A chaque fois, un exemplaire unique, mais avec un soin et une régularité qui forcent l'admiration : "Ces objets sont façonnés comme de vrais magazines, et en même temps ils ont la fragilité du dessin d'enfant, commente Xavier Girard. C'est cette dualité qui crée aujourd'hui de l'émotion. Plus que les histoires en elles-mêmes, qui ne sont pas toujours abouties, c'est le jeu d'imitation qui captive visiblement Norbert Moutier à cette époque et qui aujourd'hui nous donne le vertige."

L'exposition devrait partir cet automne à New York

On peut donc avoir un bel aperçu de ce jeu d'imitation dans l'exposition que la médiathèque d'Orléans présente sur ses 4 étages, dans un savoureux dialogue avec ses propres collections. "Quand j'ai eu vent de cette histoire, explique Véronique Fourdrain, la directrice adjointe de l'établissement, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait quelque chose à faire. Non seulement l'œuvre de Norbert Moutier a toute sa place à la médiathèque, mais l'idée était aussi de la faire entrer en résonnance avec notre propre fonds patrimonial autour de la jeunesse." C'est ainsi qu'a été reconstitué un kiosque des années 50, où on retrouve les journaux, les illustrés et les magazines qui ont pu inspirer Norbert Moutier.

Xavier Girard, devant le kiosque des années 50 reconstitué à la médiathèque d'Orléans © Radio France - François Guéroult

La médiathèque propose aussi toute une série d'animations, dont un concours de fanzine (on peut participer jusqu'au 16 mai !). Car l'entreprise de Norbert Moutier annonce avant l'heure les fanzines, ces revues de bandes dessinées au tirage plus ou moins confidentiel, réalisées de façon plus ou moins professionnelle, en vogue dans les années 70 et 80. "Il y a là comme une jonction entre la culture la plus populaire de la BD - les comics - et la culture la plus alternative de la BD - initiée par les fanzines", insiste Xavier Girard. Lorsque je montre cette collection aux éditeurs de BD indépendants les plus pointus, ils trouvent ça incroyable."

Le travail à la fois enfantin et méticuleux de Norbert Moutier n'a pas fini de fasciner © Radio France - François Guéroult

Cette histoire n'a sans doute pas fini de fasciner : elle devrait même avoir une prolongation outre-Atlantique, comme un juste retour des choses. "J'ai été contacté par l'université de Columbia à New York pour emmener cette exposition là-bas, sans doute à l'automne, et c'est d'autant plus formidable que Norbert Moutier a été, tout sa vie, passionné par les Etats-Unis", sourit Xavier Girard. En attendant, l'exposition est visible à la médiathèque centrale d'Orléans jusqu'au 27 mai. Et elle fera l'objet de 8 pages dans le "Picsou Magazine" du 15 mai !

