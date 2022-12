Nord-Isère : le parc d'attraction Walibi ouvre pour la première fois au public pour les vacances de Noël

Si vous voulez faire le plein de sensations fortes pour Noël, c'est possible ! Le parc d'attraction Walibi installé aux Avenières, en Nord-Isère tout près de la Savoie, ouvre pour la première fois ses portes au public pendant les vacances de Noël. Jusqu'ici, il fermait ses portes après les vacances de la Toussaint et Halloween. À Noël, il ouvrait seulement pour les entreprises le week-end, mais cette année il propose donc cette nouvelle offre pendant les deux semaines de vacances. Le parc sera fermé le dimanche 25 décembre.

Les décorations de Noël envahissent l'ambiance western du parc d'attractions. © Radio France - Noémie Philippot

Le bruit des manèges à sensations se mêlent aux chants de Noël et la décoration du parc est inédite pour les visiteurs. "J'ai vu des sapins, des grosses boules, des sucres d'orges" décrit un petit garçon. Le père Noël est aussi là, près du saloon, et une patinoire éphémère est installée devant un grand huit. 21 attractions sur 33 sont ouvertes, impossible d'en ouvrir. "Les grosses attractions à sensation peuvent tourner dans certaines conditions. S'il fait très froid, malheureusement certaines ne peuvent pas ouvrir, ce sont les gelées qui sont problématiques" explique Thomas Mondon directeur marketing et vente du parc.

Parmi les changements : cette patinoire éphémère installée devant une attraction avec un grand sapin de Noël. © Radio France - Noémie Philippot

Cela frustre un petit peu Lorenzo et Zoé. Les deux adolescents habitent Les Avenières et viennent souvent à Walibi. "C'est bien, même s'il y a quelques attractions fermées." Mais bon, ils se laissent embarquer pas l'ambiance de Noël, comme les salariés. "C'est complètement différents, c'est toujours bien de le voir dans un autre décor, un autre univers, et ça fait plaisir à tout le monde" estime Audrey, qui travaille ici depuis six ans. Marvin complète : "c'est une nouvelle dynamique, l'hiver ça n'attire pas forcément le même public. C'est bien de voir qu'on peut avoir un parc l'été et un autre l'hiver."

Beaucoup de familles profitent de cette ouverture. Entre 1.000 et 1.500 personnes viennent à Walibi chaque jour pour cette première ouverture en hiver, beaucoup moins qu'en été où le parc enregistre parfois plus de 8.000 entrées par jour. L'attente est donc beaucoup moins longues aux manèges.

Le parc ouvre aussi un peu plus tard qu'en été, à partir de 11H et il ferme à 18H. L'entrée est un petit peu moins chère comme il n'y a pas tous les manèges : comptez 32 euros pour le tarif le plus haut au guichet, contre 37 en été.