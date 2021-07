Nord : la fréquentation des cinémas en baisse à cause du pass sanitaire

La reprise du cinéma freinée par le pass sanitaire. D'après la Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), le nombre d'entrées a baissé de 70% le jour de la mise en place du pass sanitaire, mercredi 21 juillet. Les chiffres sont remontés, après ce mercredi noir, mais restent plus bas que la normale.

25% de spectateurs en moins sur le week-end

C'est un coup dur pour les salles, qui ont déjà vécu 300 jours de fermeture à cause de la crise sanitaire. Au Kinepolis de Lille, le plus grand cinéma de France en nombre de places avec 6 816 sièges, les files d'attente ont diminué. "Sur le week-end, on perd à peu près un quart de nos spectateurs", détaille Anne-Sophie Le Guiader, directrice des ventes du groupe Kinepolis.

D'après elle, ces spectateurs manquant à l'appel ne sont pas nécessairement réfractaires au pass sanitaire, ni au vaccin. "Il y a beaucoup de clients qui nous disent qu'ils vont revenir dès qu'ils auront leur pass sanitaire", tempère-t-elle.

Le contrôle des pass est assez rapide, les vigiles ont pris l'habitude de scanner successivement les billets et les certificats © Radio France - Nicolas Joly

Celles et ceux qui vont voir les films ressentent toutefois cette absence. Annick espérait voir une salle pleine pour Kaamelott - Premier volet, ce n'est pas le cas : "C'est dommage pour le réalisateur, pour les gens qui se sont donné beaucoup de travail pour ça". Ce que redoutent les salles, c'est que ce passage à vide pousse les distributeurs à décaler leurs prochaines sorties, ce qui aggraverait encore la situation.