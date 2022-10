Un ver alourdit le coût de la restauration de l'Abbaye de Longues-sur-Mer

Les fresques du XIIIE et du XIVe siècle du réfectoire de l'Abbaye de Longues-sur-mer ne sont plus protégées que par un toît bâché

C'est un petit insecte qui coûte cher aux propriétaires de l'Abbaye de Longues Sur Mer, près de Bayeux. Depuis 2019, ils se sont lancés sur la restauration de ce Monastère bénédictin fondé au XIIe siècles.

ⓘ Publicité

Après avoir mis hors d'eau le cœur de la chapelle de l'Abbaye et y avoir célébré une première messe cet été près de 240 ans après le dernier office , Jérôme D'Anglejan et sa famille se sont attaqués à la restauration de l'ancien réfectoire des Moines.

Les travaux prévoyaient la pause de nouvelles ardoises mais la charpente s'est avérée bien plus fragilisée qu'elle ne devrait l'être en raison de larves d'un coléoptère.

"On se doutait qu'il y aurait peut-être des travaux à faire sur la charpente, reconnaît Jérôme D'Anglejan qui se considère plus comme le dépositaire du lieu que son propriétaire_. On avait provisionné des sommes modestes en vue du changement de quelques pièces. Quand on a eu le nez dessus, la mauvaise surprise a été de voir que toute une partie de la charpente était à changer. La quasi-totalité des chevrons sont à changer. C'était mangé par ce que l'on appelle des vrillettes ce qui est normal pour du bois qui vieillit mais là il est dans un état inquiétant."_

Les dégâts causés par les vrillettes nécessitent d'importants travaux - DR

La famille d'Anglejan a reçu des fonds de la direction régionale des Affaires culturelles, du département Calvados mais aussi du loto du patrimoine de Stéphane Bern. Le budget initial sur cinq ans était de 765.000 euros mais aujourd'hui ces prévisions ont grimpé à 1,2 millions d'euros.

"C'est une augmentation de presque 60% et un tiers de cette augmentation est due aux travaux qu'il faut prévoir sur la charpente, explique Jérôme d'Anglejan. Il nous manque pour la charpente elle-même de l'ordre de 150.000 euros."

Les travaux ont été suspendus en raison de l'indisponibilité des charpentiers mais aussi des fonds à trouver. Le réfectoire est protégé provisoirement par des bâches. La crainte de Jérôme d'Anglejan est de voir les fresques du XIIIe et XIVe siècle du bâtiment abîmées par les intempéries.

"Il ne faudrait pas qu'il y ait des coulures sur cette fresque qui est exceptionnelle dans le Bessin avec un thème classique normand à savoir Saint Michel qui terrasse le Dragon et à sa droite une annonciation. Et il y a tout autour des fresques et des écussons probablement de donateurs et de mécènes de l'époque."

Le coût des travaux pour la restauration du Réfectoire s'est alourdi de 150.000 euros en raison de cette imprévue autour de la toiture. © Radio France - Olivier Duc

Les propriétaires de l'Abbaye cherchent donc les moyens de financer une reprise des travaux au printemps. Ils comptent sur un soutien des pouvoirs publics et des particuliers. Vous pouvez par exemple parrainer une des ardoises qui sera posée sur le toit restauré du réfectoire.