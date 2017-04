Normandie : bientôt un festival international du film sur la Seconde Guerre Mondiale à Utah Beach

La Normandie fait son festival à l'occasion des commémorations du Débarquement. La ville de Carentan (Manche) et le Musée d'Utah Beach accueilleront du 2 au 5 juin 2017 la première édition du Festival International du Film sur la Seconde Guerre Mondiale.

Normandie World War II Film Festival : il va falloir apprendre à le dire en anglais. Organisé par la fondation américaine World War II Foundation, le Festival International du Film sur la Seconde Guerre Mondiale aura lieu du vendredi 2 juin au lundi 5 juin prochain dans les villes de Carentan-les-Marais et Sainte-Marie-du-Mont (Manche). Unique en son genre, le seul festival de cinéma au monde consacré au conflit de 39-45 présentera en compétition 39 fictions et documentaires signés par des réalisateurs américains, français, britanniques, indiens ou encore brésiliens.

La soirée d'ouverture du Festival se déroulera le vendredi 2 juin au Musée d'Utah Beach, en présence d'un invité d'honneur, le vétéran américain Georges Klein. Ce Ranger a combattu à la Pointe du Hoc. Ce sera la troisième fois qu'il foulera le sol de Normandie. Ce héros sera entouré d'une dizaine d'acteurs de la série Band of Brothers (Frères d'armes), dont un épisode est consacré à la bataille de Carentan. L'acteur James Madio sera au rendez-vous ainsi que Tim Gray, producteur et président de la WWII Foundation.

Parmi les 39 films, courts et long-métrages, le documentaire brésilien Switchblade.

PROGRAMMATION DU FESTIVAL

GREAT NEWS! "Half Pint" has been accepted into the first Normandie-World War II International Film Festival in Normandy, France! pic.twitter.com/AODZtzpPjZ

USAHEC's film, America's Last Five Star General has been chosen for selection at the 2017 Normandie- #WWII International Film Festival!! pic.twitter.com/RmAV7VlAMn