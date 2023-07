Normandie Horse Show : une répétition générale, à un an des JO de Paris 2024

Ce Normandie Horse Show est l'occasion pour le Pôle hippique de Saint-Lô de se montrer et d'attirer une délégation pour Paris 2024.

Les athlètes ont toutes et tous les yeux rivés vers les JO de Paris 2024, et le monde de l'équitation ne fait bien sûr pas exception, surtout en Normandie. À un an de l'échéance, le directeur du pôle hippique de Saint-Lô constate "un regain d'intérêt pour les épreuves internationales du Normandie Horse Show."

Des athlètes qui viennent se tester

Pas moins de 20 nationalités devraient être présentes sur la deuxième partie de semaine à Saint-Lô pour les épreuves de saut d'obstacles. "On a de nombreux Sud-Américains qui vont venir se préparer pour des épreuves qui auront lieu en octobre, les jeux panaméricain," explique Yann Adam. Un objectif en soi et une étape intermédiaire pour ces athlètes qui visent les jeux. D'autant plus que le CSI 3* dimanche 6 août compte pour le classement mondial. Les Européens devraient aussi répondre présents.

Objectif JO 2024 aussi pour le pôle hippique

Le pôle hippique lui-même est pressenti pour potentiellement accueillir une sélection nationale lors des prochains jeux olympiques et paralympique de Paris 2024. Alors ce Normandie Horse Show 2023 est aussi une occasion de préparer le terrain. "Cela va servir de relations intenses et amplifiées avec les entraîneurs présents pour l'occasion," confie Yann Adam, "l'événement cette année va nous aider à trouver la sélection qui viendra."

Pour le directeur du pôle, Saint-Lô ne manque pas d'arguments pour convaincre une sélection de le choisir comme base arrière pendant les jeux. La piste est notamment réalisée par la même société, "Toubin & Clément" qui fera celle de Versailles où auront lieu les épreuves d'équitation pour Paris 2024. "Ce sont donc les mêmes pistes qu'ils retrouveront aux jeux olympiques et je pense que les cavaliers recherchent cela en priorité," estime Yann Adam. Le Normandie Horse Show devrait aussi permettre de mettre en avant les installations du pôle hippique plus spécifiquement pour l'accueil des chevaux.

Compétitions et animations pour enfants, concours d'élevages et bien sûr, haut niveau avec les concours de saut, le Normandie Horse Show se déroule du lundi 31 juillet au dimanche 6 août, au pôle hippique de Saint-Lô. Le site attend environ 15.000 visiteurs sur la semaine et quelques 2.000 chevaux.