Normandie Impressionniste lève le voile sur l’édition 2024 depuis New York

Catherine Morin-Desailly et Philippe Platel ont tenu la première conférence de presse de cette cinquième édition à New York

C’est au siège de l’Alliance Française à New York que le Festival Normandie Impressionniste a choisi de présenter les premiers artistes de renom mis en avant : il s’agit du peintre James Abbott McNeill Whistler, décédé en 1903, dont les tableaux seront exposés au Musée des Beaux-Arts de Rouen et de Robert Wilson, artiste contemporain qui mettra en lumière la cathédrale de Rouen. L’artiste, qui a déjà fait le déplacement une première fois en Normandie, reviendra d’ici l’été pour travailler sur son projet.

« Les Américains ont beaucoup soutenu les Impressionnistes »

Pour Catherine Morin-Desailly, conseillère régionale et présidente de la commission culture à la Région, il y a une logique à faire ces premières annonces depuis les Etats-Unis : « 2024 sera une année exceptionnelle. C’est le 150ème anniversaire de la première exposition impressionniste, un mouvement que les Américains ont beaucoup soutenu. Nombreux ont été les collectionneurs qui ont aidé les artistes, ce qui a permis de constituer des collections assez exceptionnelles Outre-Atlantique. Et puis il y a le 80ème anniversaire du Débarquement : ces deux événements ayant lieu la même année, les Américains seront encore plus nombreux à venir visiter notre région. » Sans oublier, aux portes de la Normandie, les Jeux Olympiques de Paris qui attireront la foule venue du monde entier durant l’été.

L'affiche 2024 © Radio France - Philippe Thomas

Des contacts pris avec de prestigieux musées New-yorkais

En attendant, ce déplacement a aussi été l’occasion de rencontrer les dirigeants de musées connus internationalement, comme le Met (Metropolitan Museum of Art) ou le MoMA à New York. Philippe Platel est le directeur de Normandie Impressionniste : « on a le souhait de développer des partenariats internationaux aux Etats-Unis mais aussi au Japon, en Angleterre ou en Australie parce qu’on veut que le festival ait une résonnance dans le monde. La réaction ici, pour le moment, est très positive. On va voir comment on peut construire des choses ensemble pour 2024 et après et tisser un lien. Il faut rappeler que l’impressionnisme est né en même temps que Winston Churchill ou Auguste Perret qui a reconstruit Le Havre après la guerre. Tout çà nous conforte dans l’idée de faire de l’impressionnisme une sorte de héros du XXème siècle. En effet, ces œuvres auraient pu disparaitre lors de la Seconde guerre mondiale. Il y a en elles un message de résilience qui est extrêmement pertinent aujourd’hui. »

Des événements prévus partout en Normandie

Exceptionnellement, le festival Normandie Impressionniste durera 6 mois l’an prochain de mars à septembre, à la fois pour profiter du volume de touristes attendus en France en 2024 et bénéficier d’une exposition médiatique importante dès le printemps avant que les commémorations du Débarquement puis les Jeux Olympiques n’accaparent l’attention. Et si, pour l’heure, les premiers événements présentés auront lieu à Rouen, les organisateurs insistent sur le côté « unique » de ce festival qui se déroule dans toute la Normandie. 150 à 200 événements auront lieu l’an prochain. Encore un peu de patience pour en connaître le détail : la totalité du programme sera présentée en fin d’année.