Normandie : le 73e anniversaire du Débarquement est célébré dans la Manche

C'est le 73e anniversaire du Débarquement ce mardi 6 juin et la cérémonie internationale d'hommage aux soldats alliés se tient à Utah Beach dans la Manche à partir de 16h30.

Ce mardi 6 juin, comme chaque année, on se souvient et on honore les soldats qui ont débarqué en Normandie pour lutter contre le nazisme et libérer la France. Cette année, c'est dans la Manche, à Utah Beach, qu'a lieu la traditionnelle cérémonie internationale qui réunit les représentants des différents pays engagés le Jour-J. Contrairement au 70e anniversaire où Barack Obama, la reine Elizabeth et Vladimir Poutine étaient rassemblés en Normandie : pas de tête couronnée sur les plages normandes ce mardi, pas non plus de chef d'État mais un rituel très précis et toujours respecté.

Le préfet de la Manche pour représenter la France

La cérémonie débutera à 16h30 avec l'arrivée des autorités face au Monument Fédéral qui jouxte le musée d'Utah Beach. Des représentants de neuf pays qui verront successivement leurs drapeaux être hissés, puis leurs hymnes nationaux retentir sur le site. Dans l'ordre, Les États-Unis, car Utah Beach était une plage de Débarquement des Américains, puis la Belgique, le Canada, le Danemark, la Grande-Bretagne, la Norvège, les Pays-Bas et la Pologne, avant la France pour clore cette séquence. Dans le même ordre, des représentants des différents pays prendront ensuite la parole : ambassadeurs, hauts-diplomates ou général. Pour la France, c'est le préfet de la Manche qui viendra à la tribune. La cérémonie s'achèvera par le dépôt des gerbes devant le monument.

700 invités

Tout cela devrait durer un peu plus d'une heure, en présence d'environ 150 soldats des différents pays, et devant un parterre de quelques 700 invités, sans compter le public. Le tout dans une ambiance sécurisée dans le cadre des plans sentinelle et vigipirate. Le public sera canalisé pour accéder au site afin de pouvoir procéder aux fouilles des sacs.

En début d'après-midi, au cimetière américain de Colleville-sur-Mer (Calvados) avait lieu la cérémonie œcuménique de commémoration du Débarquement.