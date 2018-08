Nîmes, France

Norman Panzani, danseur surdoué, a eu raison de croire en ses rêves. Quand il a quitté les rues de Nîmes où il a fait ses débuts pour tenter sa chance à Londres, pouvait-il imaginer qu'il deviendrait de 2005 à 2015 le protégé de la reine de la pop ? Devenu Normann Shay, le danseur de housebreaker a commencé par danser dans son clip Hung Up, puis il a suivi Madonna sur ses tournées, déménageant même à New York pour continuer à travailler avec elle en tant qu'entraîneur personnel. Un rythme de travail effréné : « J'habitais à deux rues de chez elle, donc j'étais tous les jours là-bas, je mangeais là-bas, j'y faisais ma lessive... »

Ce qui lui a permis de créer une relation privilégiée avec Madonna : « On était vraiment amis, c'était comme ma sœur, on regardait des films, on parlait au téléphone. Tous les week-ends, on allait dans sa maison de vacances dans les Hamptons ! C'était plus "famille" que "travail".»

« Madonna a changé ma vie mais j'ai changé la sienne »

De leurs années de collaboration, Normann conserve une amitié et de beaux souvenirs. La chanteuse de Like a Virgin a été un tournant dans sa carrière. Pourtant, Normann tient à le préciser, leurs échanges professionnels n'étaient pas à sens unique : « Elle a appris de moi comme j'ai appris d'elle. C'était vice-versa, on s'entraidait. »

Normann Shay nous raconte les dix années de collaboration entre Madonna et lui Copier

Après dix ans sur tous les continents, Normann Shay a décidé de poursuivre de son côté sa carrière. Il travaille désormais dans le monde de la mode et de la haute couture, notamment pour les campagnes publicitaires.

Nîmes dans le sang

Le danseur n'oublie cependant pas ses racines gardoises : « Je devais rentrer à Nîmes, mais j'ai eu plusieurs rendez-vous professionnels et j'ai dû rester en Asie. C'est dommage, j'adore Nîmes l'été. Et là, ça me manque. »

Normann Shay tient à faire passer un message à ses proches nîmois : « Un gros bonjour à mes parents, mes frères, ma sœur, tout le monde... Nîmes, c'est là que j'ai commencé. Vous me manquez et je pense à vous ! ».

Le message de Normann Shay à ses amis de Nîmes Copier

