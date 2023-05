"Nos acteurs sont des jeunes des quartiers, ils jouent vraiment leur rôle"

Les nîmois de Stream Artists Production (SAP) reviennent avec une nouvelle mini série : "Mémento Mori." Ils ont l’ambition des grandes productions. Depuis 2005, l’association et société de production SAP met à l’honneur le quartier Valdegour à travers le regard de ses deux réalisateurs, Mimoun Hagi et Khéloufi Aguili. Ils dépeignent le quotidien de la ville de Nîmes et de sa banlieue, marquée par le trafic de drogue et ses conséquences sur la vie quotidienne. SAP fait participer les cinéastes en herbe de Valdegour ainsi que les étudiants de l’école de cinéma Travelling à Montpellier.

Hier, trois épisodes de la série "Memento Mori" étaient présentés en avant-première au CGR de Nîmes. "C'est une fiction qui retrace la vie de personnes, qui pour certaines, sont décédées, dans les quartiers qu'on évoque. Elle retrace la réalité de ce qu'on vit tous les jours", explique Khéloufi Aguili.

Il y a bien sûr un message, dans l'histoire que raconte la série, celle de deux frères, l'un qui est dans les réseaux de drogues, l'autre qui vit une vie lambda et qui, par la force des choses, va devoir reprendre la vie de son petit frère en main.

"Nos acteurs sont des jeunes des quartiers, il y a des policiers qui jouent leur propre rôle, on a même la sous-préfète qui a joué dans la série ! Le projet a démarré avec dix jeunes, aujourd'hui on a une centaine de personnes qui gravitent autour de ce projet, qui grandit, on est dans toute l'Occitanie. On a même l'acteur marseillais très connu Moussa Maaskri qui va intégrer la série." Les trois premiers épisodes sont déjà disponibles sur Youtube , les trois prochains le seront dans les semaines à venir.

Projets futurs

"Nous avons aussi une société de production, avec d'autres projets, un long-métrage, un pilote de série tourné l'an dernier, avec de grands noms", détaille Khéloufi Aguili. "On ne donne pas encore de noms parce que tout peut toujours changer. Mais là, on va à Cannes négocier nos projets."

Pour rappel, en 2017, SAP avait frappé un grand coup avec le docu-fiction Prêcheurs de Lune, largement salué par la critique, qui revenait sur l’épisode douloureux du Djihad à Lunel.

