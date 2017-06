Nos cinq coups de cœur pour la Fête de la musique en Gironde

Si le soleil et la chaleur sont déjà bien installés en Gironde, la Fête de la musique marque toujours le coup d'envoi officiel de l'été. A Bordeaux, les festivités sont de retour dans le centre-ville, d'où elles avaient été éloignées l'an dernier. Découvrez la sélection 2017 de France Bleu Gironde.

Délicieuse guinguette, cour Mably, Bordeaux

Pour sa première participation à la Fête de la musique bordelaise, l'association Délicieuse musique prend ses quartiers dans la cour Mably, proche de la place des Grands hommes. Entre 16 h et 1 h, elle propose six concerts, avec des répertoires variés allant de la musique tropicale (Dj set Fellini Felin) au groove (Dj set Leon Revol), en passant par la musique française parodique avec Jean Tallule. Et, outre la musique, il sera aussi possible d'admirer des sessions de live painting (peinture en direct), et même d'acheter des vêtements, grâce à un vide-dressing communautaire.

L'Orangeade, Musée des arts décoratifs et du design, Bordeaux

Eux sont des habitués du 21 juin dans les rues de Bordeaux. L'Orangeade s'installe dans un cadre majestueux, la cour du Musée des arts décoratifs et du design, proche de l'hôtel de ville. Après une conférence à 16 heures sur l’émergence de la black music, DJ et groupes viendront mettre l’ambiance avec du jazz, de la soul, ou encore de la musique disco.

Découvrez ci-dessous les scènes de la ville de Bordeaux

The Bullets Brass Band, Front de mer, Arcachon

Comme les promeneurs, ils déambuleront entre 21h30 et 22h30 le long du front de mer, qui offre une vue imprenable sur le Bassin. Ce groupe de cinq garçons, habitué des scènes du Sud de la France, emmène son public dans le bayou de La-Nouvelle-Orléans, grâce à ses rythmes de blues. A chaque coin de rue son ambiance différente, permettant aux touristes et aux locaux de s'envoler bien loin d'Arcachon.

Le programme de la Fête de la musique à Arcachon. - Ville d'Arcachon

Tellma, scène du puits, Saint-Quentin le Baron

Ce duo bordelais formé par Bertrand Mouty et Laurent Rousset, se produira à 19h45 sur la scène du Puits de Saint-Quentin de Baron, dans l'Entre-deux-Mers. Les deux artistes ont sorti leur premier album, Swansong en 2016. Ils sont également friands de reprises, des artistes pop/rock, comme David Bowie ou Queen. Ils ne seront pas les seuls à se produire à Saint-Quentin de Baron, ce petit village de 2 000 habitants, qui tous les 21 juin depuis 27 ans, s'anime, et attire des artistes et des spectateurs de toute la Gironde.

GTMT, scène de la Poudrière, Blaye

Ce groupe composé de quatre artistes se définit comme "du bon rock français". Ces Girondins enchaînent les scènes et les tremplins dans notre département. Après la sortie d'un EP, baptisé "Salem" en 2016, et avant de jouer au festival Garorock de Marmande, ils font donc un détour par la citadelle de Blaye à 22 heures. Pas mois de sept autres scènes sont aussi prévues dans la ville.