Avallon, France

En plein centre-ville, se tient une petite boutique, devenue assez originale de nos jours : une authentique chapellerie ! Là où l'on vend des chapeaux, bien sûr. Cette boutique existe depuis 1892, elle n'a jamais dévié, cela a toujours été une chapellerie.

5.000 chapeaux différents

Des jaunes, des rouges, des blancs, en paille ou en tissu, petits ou grands, les placards d'époque et les étagères débordent de chapeaux en tout genre. La chapellerie d'Avallon est la dernière du département, même dans la région, il n'y en a plus beaucoup, et pourtant ici ça marche toujours ! Ça tient surtout au lieu, selon Géraldine Defert, elle tient la boutique depuis 2004 : "rien n'a changé. On a aménagé la suite du local, mais la chapellerie originale existe toujours. C'est une petite boutique qui a gardé son charme. Donc ça attire un petit peu de monde, ne serait-ce pas que par curiosité", sourit-elle.

Et mine de rien, il y a du travail, toujours du monde, dans cette petite boutique, notamment Nicole Morizot. C'est l'ancienne propriétaire du magasin, qui appartenait à sa famille. À la retraite depuis 15 ans, elle traine toujours dans le coin. Mais pourquoi ? "Parce que j'aime beaucoup Géraldine, commence-t-elle. J'aime beaucoup la chapellerie, donc je viens quand il y a du monde, quand il y a du travail, j'aide un petit peu".

Le chapeau, c'est pour tout le monde

Mais des chapeaux, on en voit pas beaucoup dans la rue. Pourtant selon la patronne, tout le monde peut en porter : "il y a un chapeau pour chacun ! Il y a des gens qui sont très faciles à coiffer, d'autres effectivement il faut chercher des modèles un peu plus adaptés", souligne Géraldine Defert.

"Il faut oser, il faut le porter, et surtout ne pas s'en cacher !"