Ce matin notre coup de cœur nous emmène à Champlay dans le jovinien à la découverte du Colombier Vert. Véronique et Régis, deux parisiens installés dans la commune, restaurent depuis 2008 une ancienne ferme et son Colombier. Depuis Avril le jardin est ouvert au public.

L’ensemble du terrain se réparti sur 4 hectares . Depuis 2008, l'idée de Véronique est de faire plusieurs jardins dans un jardin, et de passer de l'un à l'autre. "Nous sommes en train de limiter les espaces en plantant des graminées pour que les gens se disent , tiens , il y a autre chose qui continue derrière , j'ai envie d'aller voir plus loin."

Tout l'entretien du jardin est fait à la main, sans produit chimique

Et le pari est réussi avec la prairie fleurie naturelle, le jardin pour les oiseaux et les abeilles, avec des arbustes et des fleurs choisis pour eux. Derrière la grange, un verger conservatoire d’arbres fruitiers de variétés anciennes a été planté. Et tout l’entretien est fait à la main sans produits de synthèse précise la propriétaire.

Depuis avril , le Colombier Vert à Champlay ouvre son jardin au public. Reportage Damien Robine. Copier

"Je veux transmettre ce que j'ai appris en matière de plantes médicinales"

Véronique cultive une cinquantaine de plantes médicinales. Elle vient d'ailleurs d'obtenir son certificat d’herbaliste à l’Ecole des Plantes Médicinales de Lyon. "Ses plantes sont actuellement pour mon usage et pour ma famille. Et après j'élargis le cercle. Je commence à faire des tisanes et des sirops. Ce qui me motive, c'est d'accueillir des stages. Certes je vais vendre mes produits, mais surtout transmettre à mon tour ce que j'ai appris. Ce lieu sert aussi à ça. "

Si vous voulez être informés des jours de visite, vous pouvez suivre Véronique et Régis sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/lecolombiervert/