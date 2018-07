Lucien Caron est un passionné. Des silex et des oursins fossilisés par milliers constituent sa collection. Il accueille les visiteurs gratuitement dans la vieille étable qu'il a transformé en musée. A découvrir absolument.

Premier épisode de nos coup de coeur dans le jovinien et l'aillantais. Cette semaine Damien Robine nous fait découvrir des lieux , activités, où des personnes qui l'ont marqué. Ce matin nous partons au Musée du silex à Sépeaux , rencontrer Lucien Caron.

Une collection riche de plus de 6000 pièces

Depuis plus de 40 ans, cet agriculteur à la retraite recherche des silex taillés et des fossiles. La plupart , ont été découvert non loin de chez lui.

Une collection riche de plus de 6000 pièces. "J'ai des fossiles qui date de 180 millions d'années. "Impressionnant et puis vous voyez ce silex biface, que je tient dans la main, il est très rare. Il date de la période glaciaire. Environ 500 millions d'années."

Des oursins fossilisés vieux de 180 millions d'années

Cette passion, "c'est comme une maladie" a poussé Lucien Caron a décider il y a 7 ans d'exposer sa collection pour que tout le monde en profite. Il a retapé la vieille étable attenante à sa maison. "Mon fils m'a installé les étagères pour que je puisse poser les silex. C'est lourd, il fallait du costaud. Sinon j'ai utilisé des mangeoires avec une plaque de verre dessus. "

Alors franchement n'hésitez pas , allez voir le Musée de Lucien. Il vous reçoit gratuitement chez lui . Son adresse Lugues Fontaine à Sépeaux, c'est au bout de la route. il suffit de lui passer un coup de téléphone auparavant au 03 86 73 15 66.

Les silex il peut vous en parler pendant des heures. Si vous êtes passionnés vous aussi, Lucien Caron pourra même vous emmener dans un endroit où il vous sera possible de dénicher un de ses précieux caill