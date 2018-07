C'est un petit espace préservé au cœur de la forêt, entre Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes et Thorigny-sur-Oreuse. Un lieu a vocation probablement spirituelle, qui daterait d'environ 3.500 ans av. JC, au cœur duquel trône aujourd'hui un dolmen monumental, entouré de menhirs et polissoirs.

Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, France

Nouvel épisode de nos coups de cœur dans le Sénonais. Cette semaine Renaud Candelier nous fait découvrir des lieux et des personnes qui l'ont marqué. Et ce matin nous partons en forêt entre Thorigny-sur-Oreuse et Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes à la découverte du Dolmen de Lancy. Une construction constituée de trois pierres qui date du Néolithique la toute fin de la préhistoire.

Plusieurs autres dolmens aujourd'hui éboulés se trouvent dans les environs, ainsi que des menhirs et des polissoirs (grandes pierres à polir). Le site avait peut-être une dimension sacrée pour les hommes du Néolithique des agriculteurs également tailleurs de pierres, raconte Pierre Glaizal, auteur d'un ouvrage sur les dolmens de l'Yonne :

"Sur le dessus, c'est un bloc qui fait trois ou quatre tonnes. Il fallait un groupe social important pour cette réalisation" - Pierre Glaizal Copier

Et voici quelques indications, précises, pour trouver ce dolmen.