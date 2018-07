Yonne

Canal du Nivernais + Forterre. Un ruban bleu et vert, qui descend vers la Nièvre, et des plateaux plutôt arides aux immenses panoramas. Pour relier ces deux territoires si proches mais si différents, quoi de mieux que d'enfourcher son vélo ? Les paysages sont beaux, et ça fait du bien au corps et au moral. Et pas besoin d'être un grand sportif... Chacun peut aller son rythme, par exemple en louant un vélo électrique.

A la force des mollets ou à vélo électrique

Dans la balade que nous vous proposons, nous sommes partis d'Auxerre pour rejoindre Mailly-le-Château, le long du canal du Nivernais. Le retour s'est fait via les plateaux de Forterre et du Coulangeois. Ce tour fait une cinquantaine de kilomètres, en fonction des chemins que vous prendrez. Le rendez-vous est donné devant la maison du vélo à Auxerre. C'est un bon point de départ, car c'est à l'entrée du canal. Et c'est très pratique si vous n'êtes pas équipés : un vélo pour la demi-journée, c'est 11€ ; 20€ pour un vélo électrique.

Les écluses viendront rythmer votre parcours © Radio France - Benoît Jacobo

Pas de relief sur la vélo-route le long du canal

Excepté un tronçon manquant dans l'Auxerrois, il y a une vélo-route qui relie Auxerre à Mailly-le-Château, tout en longeant le canal. Aucun relief, à part de (toutes) petites grimpettes lors du passage des nombreuses écluses, qui rythmeront votre balade. Vous pouvez faire des haltes sur les aires de pique-nique, boire un rafraîchissement à l'ecluse des Dames à Prégilbert, ou même piquer une tête à la plage de Mailly-la-Ville. Le pont (XVe siècle) de Mailly-le-Château, qui serait le plus ancien de l'Yonne, constitue le point retour de notre balade.

La plage de Mailly-la-Ville est une escale prisée ! © Radio France - Benoît Jacobo

La récompense est au bout de la montée de Mailly-le-Château

Monter à Mailly-le-Château, avec cette côte courte mais casse-pattes, c'est sans doute LA difficulté de notre tour. Rien d'insurmontable toutefois(surtout si vous êtes à vélo électrique !). Et si vous devez poser pied à terre, personne ne vous jettera la pierre ! Le panorama depuis la terrasse du château de Mailly est aussi une belle récompense !

Le panorama depuis la terrasse de Mailly-le-Château © Radio France - Benoît Jacobo

Une fois sur le plateau, place aux vastes champs de blé et de tournesols. Vous pouvez par exemple traverser Fontenay-sous-Fouronnes, puis opter pour Val-de-Mercy. Les plus courageux remonteront même jusqu'à Coulanges-la-Vineuse !