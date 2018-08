Taingy, France

Qu'est-ce qui caractérise la Forterre ? Ce sont ses immenses panoramas, avec ces plateaux secs et chauds l'été. Et son sous-sol, avec sa pierre calcaire. Figurez-vous qu'il y a 17 carrières de pierre, en Forterre ! Les pierres étaient utilisées, par exemple, à Paris durant la période hausmanienne, comme pour construire l'hôtel de ville. A la carrière d'Aubigny, près de Courson-les-Carrières, la seule carrière souterraine ouverte au public en France, il fait bon s'imaginer au coeur d'une cathédrale souterraine, ou d'une pyramide.

Un escalier façonné durant 10 ans par les tailleurs de pierre

Devinez combien il fait dans les couloirs de la carrière ? 12 à 14 degrés. Autant vous dire qu'il faut venir avec une petite laine, même si c'est la canicule dans l'Yonne. Dans la première partie de la carrière, vous pourrez admirer les sculptures et les chefs d'oeuvre des compagnons tailleurs de pierre : l'escalier de l'Ascension, construit pendant 10 ans, est comme l'emblème du site d'Aubigny.

L'escalier de l'Ascension, à noyau creux © Radio France - Benoît Jacobo

On ne sait plus si on est dans une carrière ou un endroit construit - Jean-Bernard Letertre, président de l'association de la carrière d'Aubigny

Jean-Bernard Letertre, président de l'association de la carrière d'Aubigny © Radio France - Benoît Jacobo

Nous voilà dans la partie la plus profonde - et la plus fascinante - de la carrière. C'est dans ces perspectives aux formes cubiques, tout en clair-obscur, que le travail millénaire des carriers se laisse contempler. "On est vraiment dans une pyramide !, s'enthousiasme Jean-Bernard Letertre, le président de l'association de la carrière, fondée en 1992. C'est comme s'il y avait des chambres funéraires de cachées quelque part. Avec cette structure cubique, on ne sait plus très bien si on est dans une carrière, ou un endroit construit. Il ne faut pas oublier que le contenant, c'est le travail des carriers".

Une cathédrale, ou une pyramide ? © Radio France - Benoît Jacobo

Une impression de remonter le temps

Regardez, sans les remblais, il peut y avoir jusqu'à 20 mètres de hauteur. Ces tâches au plafond, ce sont les tâches des lampes à huile, qui datent d'avant 1800. Pas étonnant pour une carrière qui a au moins 2000 ans d'histoire. On a un peu l'impression de remonter le temps.

Les ateliers de taille de pierre, très appréciés des enfants © Radio France - Benoît Jacobo

Si vous êtes claustrophobe, vous pouvez rester près de l'accueil. Il y a des ateliers de taille de pierre, pour graver une feuille, ou la première lettre de votre prénom. Vos enfants ou vos petits-enfants vont adorer.

La carrière d'Aubigny, c'est 15 000 entrées payantes chaque année, dont la moitié de scolaires. 7€ pour un adulte. Renseignements au 03 86 52 38 79