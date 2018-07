Druyes-les-Belles-Fontaines, France

Le contraste entre la Forterre et le secteur du canal du Nivernais, deux territoires pourtant très proches, est saisissant. Autant le canal du Nivernais est verdoyant, autant la Forterre est aride - d'où son nom, Forte Terre. Car il n'y a quasiment pas de rivières en Forterre ! Sauf à Druye-les-Belles-Fontaines, où les sources ont été aménagées en plan d'eau. Un endroit zen, prisé des familles.

Petite cascade pour la rivière Druyes © Radio France - Benoît Jacobo

Eau limpide et arbres majestueux

Le plan d'eau (certains l'appellent "le lac") est quasiment au coeur du village. Pour y accéder, on peut se garer près de l'église du XIIe siècle, marcher sur une centaine de mètres, puis traverser la belle pelouse où des jeux pour enfants ont été installés. Vous serez surpris par la limpidité de l'eau, ravis par les arbres majestueux qui apportent ombre et fraîcheur, et les nombreux canards se demanderont si vous n'avez pas un quignon de pain à leur jeter. Les sources de la Druyes coulent du massif de l'autre côté du plan d'eau, et du terrain à gauche du sentier.

L'eau est limpide © Radio France - Benoît Jacobo

Pique-nique et roupillon

Beaucoup de familles se retrouvent aux Sources, pour pique-niquer et profiter des jeux, tout en appréciant le calme des lieux. "C'est très beau ici, et c'est propre, confirme cette maman. C'est la 4e fois que nous venons, de Ouanne. Les enfants peuvent donner du pain au canard, ça les occupe !" D'autres familles piquent un roupillon, sur les bancs ou les pelouses.

L'aire de loisirs, appréciée des familles © Radio France - Benoît Jacobo

La guinguette a été rénovée et agrandie

Un air d'accordéon sur la terrasse de la guinguette. L'établissement vient d'être rénové et agrandi. C'est un Berrichon, Gérard Rigaud, qui s'est installé ici il y a quelques mois. "Moi et ma femme, nous sommes venus pour le cadre, et on ne le regrette pas. Les enfants sont en sécurité, il n'y a pas de voiture de stationnée. C'est un atout majeur pour les gosses". Et comme dirait la patronne, Anne-Marie Rigaud : "on travaille et en même temps, c'est comme si on était en vacances !"

Avant/après. Gérard Rigaud, le gérant de la guinguette, montre les travaux réalisés © Radio France - benoît Jacobo

Le site de la commune de Druyes-les-Belles-Fontaines. La baignade est interdite au plan d'eau.