Merry-sur-Yonne, France

Il y en a qui aiment faire de la varape au Saussois. Mais moi, j'ai le vertige... Je préfère donc voir les rochers d'un peu plus loin, juste de l'autre côté du canal. A Merry-sur-Yonne, il y a (selon moi) le plus beau coin de l'Yonne pour faire une pétanque !

Les rochers du Saussois comme cadre

Car l'aire de loisirs de Merry, c'est presque devenu un incontournable pour moi. Quand des amis qui ne connaissent pas l'Yonne viennent me voir, je les amène là, sur le terrain de pétanque. La vue sur le Saussois est magnifique, et l'endroit est bien aménagé : il y a du gazon pour poser sa serviette sur les berges (attention la baignade n'est pas surveillée), des jeux pour enfants, des toilettes. Sans oublier le spectacle des allers et venues des bateaux sur le canal.

Bateaux sur le canal et rochers du Saussois : on ne s'en lasse pas © Radio France - Benoît Jacobo

Il m'a fallu 10 secondes pour dire : ok, c'est chez moi maintenant - Zac, le gérant anglais du camping

Si jamais le temps tourne à l'orage, vous pouvez trouver refuge chez Zac, et boire un thé ou un rafraîchissement. Zac vient du Royaume-Uni, depuis 2 ans c'est lui qui gère le camping juste à côté, avec David. "C'est incroyable, c'est très beau à Merry. La première fois que je suis arrivé ici pour visiter le camping, quand il était à vendre, il m'a fallu 10 secondes pour dire : ok, c'est chez moi maintenant." Rien d'étonnant à ce que l'espace restauration soit aménagé un peu à la façon d'un pub anglais. "Beaucoup de clients prolongent leur séjour, poursuit Zac. Il y en a un qui était venu pour 1 nuit maximum, il est resté 24 nuits !"

Zac gère le camping de Merry-sur-Yonne depuis 2 ans © Radio France - Benoît Jacobo

Voilà donc des petits plaisirs simples, qui vous font revenir à Merry-sur-Yonne : une petite pétanque et un rafraîchissement avec l'accent anglais. Remarquez, si vous voulez jouer au molkky (jeu de quilles d'origine finlandaise)... ça marche aussi !