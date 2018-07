Rencontre avec Jean-Michel Doix et Marie-Lucie Trinquand, à la poterie du Coutât Grimon, à Coulanges-sur-Yonne. Ce couple de céramistes travaille à 4 mains. Et puise son inspiration - et ses matières premières ! - dans la région.

Coulanges-sur-Yonne, France

Le four à gaz est allumé depuis quelques heures. Jean-Michel Doix surveille le pyromètre : 500 degrés. Ce n'est qu'un début. "On va monter à 1280-1300 degrés, explique-t-il. Je contrôle par ce qu'on appelle des montres fusibles, qui sont des cônes en céramiques, et qui tombent à une certaine température". A l'intérieur du four, des éléments pour la fontaine de l'Ehpad de Mailly-le-Château. La terre vient de Puisaye, la roche, du Morvan. Les potiers doivent être attentifs à ce qu'il y a sous leurs pieds. "On est en Bourgogne, on a la chance d'avoir des sous-sols riches et variés, raconte Marie-Lucie Trinquand. On fait de la collecte, et on a aussi nos sacs et nos pelles". Un peu comme pour les coins à champignons...

Le four à gaz est utilisé tous les 3 jours... ou tous les mois ! Cela dépend des pièces © Radio France - Benoît Jacobo

"Une fois qu'on a les mains dans la terre, elles ne la lâchent plus" - Jean-Michel Doix

Ce sont des sièges, des sculptures, des épis de faîtage qui sont créés ici à Coulanges-sur-Yonne, à l'atelier du Coutât Grimont. Jean-Michel Doix s'est installé sur ce flanc de colline il y a exactement 50 ans, en 1968, "sur des terrains en friche". Lui dont une partie de la famille est originaire de Coulanges. La poterie, il y est venu grâce à son professeur de dessin au lycée Jacques Amyot à Auxerre. "Et une fois qu'on a les mains dans la terre, elles ne la lâchent plus". Jean-Michel et Marie-Lucie se sont rencontrés autour d'un four à bois, à Paris.

Jean-Michel Doix devant le futur trophée des joutes nautiques © Radio France - Benoît Jacobo

"Etre près de la nature nourrit notre imaginaire" - Marie-Lucie Trinquand

Pour les deux céramistes, il y a un lien, bien sûr, avec un territoire : la Bourgogne, et plus particulièrement la Puisaye-Forterre, où la poterie est un savoir-faire séculaire. "_Il y a à la fois un terreau, des matériaux : l'argile, les forêts, le bois, les rivières. Un environnement naturel qui est rich_e, analyse Marie-Lucie. Et puis il y a cette histoire de la poterie qui s'est installée et qui a façonné le paysage et les constructions. On voit des pots dans les jardins, sur les toits. Cela donne son caractère à la région. Et pour nous, le fait d'avoir de l'espace, d'être prês de la nature, ça nourrit notre imaginaire, et ça nous met en lien avec les objets qu'on veut faire." Jean-Michel s'inscrit aussi dans une tradition, avec des objets comme les pichets trompeurs ou les épis de faîtage, inspirés de ce qu'il pouvait y avoir dans la cave de ses grands-parents.

Des commandes des collectivités ou des galeries

Aujourd'hui, Jean-Michel Doix et Marie-Lucie Trinquand vivent essentiellement grâce aux commandes des collectivités ou des amateurs. Le grand public se fait plus rare - "c'est peut-être aussi parce qu'on ne fait aucune publicité". Mais si voulez voir leur production dans la salle des pots, vous serez accueillis à bras ouverts.

Le site internet de Jean-Michel Doix et Marie-Lucie Trinquand. Leurs oeuvres sont exposées au couvent de Treigny jusqu'au 9 septembre 2018.

La fontaine et le monument aux morts de Coulanges-sur-Yonne sont des créations des 2 céramistes © Radio France - Benoît Jacobo

Des épis de faîtage © Radio France - Benoît Jacobo