Des concerts dans des lieux inattendus à Nantes

À Nantes cette année, autant profiter de fête de la musique pour découvrir des lieux différemment. Des lieux où on n'entre pas habituellement comme le chantier de l'ancienne prison, derrière la place Graslin. Le promoteur a décidé d'y organiser un concert gratuit de 19h à 21h30 ou, plus exactement, un parcours musical accompagné d'une expo photo intitulée "Les murs s'envolent".

Cogedim, le promoteur, propose un concert dans l'enceinte de l'ancienne maison d'arrêt de Nantes - Cogedim

Ce jeudi soir, le musée d'art de Nantes a choisi de s'occuper de nos oreilles en plus de nos yeux ! Au milieu des œuvres, c'est une balade urbaine qui attend les visiteurs/spectateurs avec par exemple du beatbox mais aussi des initiations au graffiti.

Et puis, l'incontournable de la fête de la musique, à Nantes, c'est toujours la grande chorale "Et si on chantait ensemble ?". Cette année, elle s'installe cours Saint-Pierre. Au programme : "Douce France" de Charles Trenet, "Le Sud" de Nino Ferrer ou encore "Mistral gagnant" de Renaud. Et si vous voulez répéter avant d'y aller, vous avez le livret des paroles à disposition.

Langue des signes et zumba à Saint-Nazaire

Si vous hésitez entre votre séance de sport hebdomadaire et la fête de la musique, vous avez la solution à Saint-Nazaire ! Sur l'esplanade de la mairie, vous pourrez enchaîner les chorégraphies sportives à partir de 19h. Il n'y a plus qu'à décider si vous êtes plutôt fitness ou zumba.

Au Ruban bleu, vous pourrez écouter mais aussi voir les chansons interprétées par Signe and song, un groupe qui "chante" en langage des signes. C'est entre 19h30 et 20h30.

Théâtre chanté et open mic à La-Roche

La-Roche-sur-Yon accueille 64 groupes dans 45 lieux différents pour cette édition 2018 de la fête de la musique. Pour l'originalité, on misera sur le théâtre chanté de la Couleur du souffle à 20h à la médiathèque B.Rabier.

Et après tout ça, si vous vous dites que vous aimeriez bien monter sur scène, vous aussi, pour la fête de la musique, sachez que c'est possible à La-Roche-sur-Yon avec une scène ouverte entre 23h et minuit aux halles, pour bien terminer la soirée.