Pyrénées-Atlantiques, France

Il y a les visites classiques, celles qu'on retrouve tous les ans : la résidence du préfet à Pau, la préfecture de Tarbes, le fort du portalet ou le sanctuaire à Lourdes. Et puis il y a des visites plus originales. Si vous avez peur de vous ennuyer en suivant une visite guidée, on vous donne quelques idées de sortie.

Le château de Pau organise un escape game, c'est très à la mode, vous avez une heure pour résoudre une énigme autour de l'histoire du château. À Lacommande aussi, il y a une enquête géante à la Commanderie. Le thème : "Mais qui veut assassiner Gaston?" Le château fort de Lourdes propose aux enfants de partir à l’assaut de la forteresse. Toujours pour les enfants, l'association Terres de Mémoires et de luttes organise un jeu de piste au camp de Gurs.

Une activité à déguster

On vous conseille aussi la visite du quartier Saragosse à Pau, une balade urbaine avec un professionnel de l'architecture et de l'urbanisme, qui va expliquer au gré de la promenade comment on est passé ici de la campagne aux immeubles, en se projetant sur l'avenir du quartier, toujours en mutation.

Et puis gros coup de cœur pour l'activité organisée par la villa du pays d'art et d'histoire d'Oloron, qui vous propose de reproduire la façade de la villa sur un gâteau. Vous devrez dessiner sur une génoise, avec du coulis de fruits et de la pâte à tartiner. Toutes les œuvres seront ensuite dégustées. Une autre façon de dévorer ces journées du patrimoine.

►► Retrouvez toutes les animations sur le site internet des Journées du patrimoine.