"Nos raisons d'espérer" : le thème de la prochaine édition de "Les idées mènent le monde"

Cette année encore à Pau, des personnalités du monde littéraire, politique et sportif viendront du 30 novembre au 3 décembre participer au festival "Nos idées mènent le monde". Ils échangeront des idées autour du thème : "Nos raisons d'espérer". Un thème choisi par François Bayrou, le maire de Pau et le commissaire général du festival Philippe Lapousterie pour cette édition 2023. Après la crise du COVID, la guerre en Ukraine et l'inflation inédite de ces derniers jours, le thème se voulait le plus "utile" possible pour Philippe Lapousterie. "L'espoir, c'est la condition même de la vie. Si on veut sortir du pessimisme rationnel, il faut qu'on puisse imaginer l'inaccessible". Pour l'instant, on ne connaît aucun des invités.

ⓘ Publicité