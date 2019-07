Nos trois coups de cœur pour la nuit du Voyage à Nantes

C'est le début du Voyage à Nantes, ce samedi, avec la nuit du Van, la traditionnelle soirée de lancement avec ses différentes animations pour découvrir les nouvelles œuvres qui s'installent en ville jusqu'à la fin de l'été. Et voilà ce qui nous parait le plus alléchant.

Succès du Voyage à Nantes l'an dernier, la statue de l'"Éloge du pas de côté" est restée et sera illuminée par les boules à facettes ce samedi soir

Nantes, France

Mobil-home, sweet home

Quatre pavillons s'installent quai François-Mitterrand, au niveau du palais de justice, pour faire voyager le public de Casablanca à Copenhague, en passant par Lisbonne et Tel Aviv. Ce sont des étapes musicales assurées par des artistes de ces villes : Guedra Guedra, First Hate, Maboku et Katzele.

La facette des voisins

La place du Bouffay va briller de mille feux grâce aux boules à facettes qui seront accrochées aux balcons. Au centre, en guise de phare, la statue de l'"Éloge du pas de côté" autour de laquelle le public pourra danser grâce à la playlist de Michel de Trentemoult.

La boule de feu du Nantes maker campus

C'est l'une des animations proposées par les Machines de l'île pour la nuit du Van dans le cadre de leur Nantes maker campus : une soixantaine de musiciens de l'orchestre symphonique de l'université de Nantes vont se retrouver pour jouer, éclairés par une boule de feu.