L'Isle-sur-Serein, France

Ce qui est appréciable au Pot d'étain, c'est d'abord le cadre : une cour pleine de fleurs de couleurs, des petites tables avec assez d'espace pour respecter l'intimité de chacun, et tout ce qu'il faut pour se protéger d'un soleil qui peut parfois taper très fort.

2.500 vins différents

Alors côté nourriture, le choix est assez vite fait : vous avez le choix entre deux menus, et dans chacun de ces deux menus, pas plus de deux entrées, deux plats, et deux desserts (qui ont l'air tous aussi bons les uns que les autres !). Résultat, oeufs moeurette à la lie de vin en entrée, pavé de truite et coulis de poivrons rouge pour le plat, et mille-feuille à la vanille pour terminer !

Si le choix est donc assez simple pour les plats, c'est une autre affaire lorsqu'il s'agit du vin : on vous apporte une carte plus épaisse que l'annuaire, qui pèse un poids certain... et pour cause ! "Nous avons 2.500 références de vin, et à peu près 30.000 bouteilles", explique calmement Fabien Péchery, le chef cuisinier du Pot d'étain, et fils du créateur de l'auberge. Autant vous dire qu'on met un certain temps à choisir son vin : de tous les vignobles, de partout en France, à tous les prix, chacun peut trouver son bonheur, à condition d'y passer quelques bonnes minutes !

Ca vaut en tous cas le coup de se faire plaisir : un menu à 29 euros pour des plats de qualité avec des produits frais, et une demi-bouteille de vin à 20 euros, c'est une petite somme qu'il faut débourser, mais le Pot d'étain est une étape incontournable d'une balade dans le coin, à l'Isle-sur-Serein.

La carte des vins, pour le moins... impressionante ! Pas moins de 2.500 références sont à la carte. © Radio France - Lisa Guyenne

Certes on boit au Pot d'étain, mais on y mange surtout très bien ! Ici, pavé de truite au coulis de poivron rouge. © Radio France - Lisa Guyenne