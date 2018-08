Nuits, France

Les deux façades du Château de Nuits sur Armançon racontent, en résumé, les deux temps forts de son histoire : La première façade, majestueuse de style renaissance a été aménagée en grande partie après la révolution par la marquise de La Guiche qui souhaitait faire de cette bâtisse une demeure d’agrément. La seconde, qui donne sur l’Armançon est plus austère avec ses canonnières et ses meurtrières. Elle rappelle que le Château fût construit en pleine guerre de religion.

Un voyage sur quatre siècles

L’intérieur réserve aussi des surprises et c’est Jean-Michel Hervé, le truculent guide du château qui nous le fait découvrir : « Il y a des choses intéressantes et différentes à tous les étages » promet-il « on navigue du 17e au 20e siècle. »

Le puits intérieur dans la cuisine permettait d'avoir un point d'eau sécurisé. © Radio France - Thierry Boulant

Pour commencer, on fait une halte dans la cuisine avec son puits intérieur, « qui permettait d’avoir un point d’eau sécurisé », raconte Jean-Michel Hervé, « à l’époque où l’empoisonnement de ses ennemis était monnaie courante. » Puis on s'installe dans une salle à manger très bourgeoise, on traverse la chambre octogonale aménagée pour recevoir le Maréchal Davout ou on s'arrête au dernier étage dans une chambre d’enfant avec un mobilier et des jouets du début du XXe siècle.

La salle à manger, l'une des 20 pièces du château. © Radio France - Thierry Boulant

Douze ans de restauration

Tous les objets ont été rassemblés par les propriétaires Laurence et Agnès Berthon. Le Château est dans la famille depuis 1822. Elles ont restauré une vingtaine de pièces en 12 ans avec des objets de famille et c'est ce qui fait le charme de ce lieu selon Le guide : « Le château a un petit coté écomusée et ça plait aux visiteurs qui souvent me disent à la sortie, qu’ils aiment son ambiance et son coté très familiale et très vivant ».

Le guide Jean-Michel Hervé connait mille et une petites histoires sur le château et ses objets. © Radio France - Thierry Boulant

Petite visite guidée du château "aux deux visages". Copier

Visiter le château de Nuits sur Armançon coûte 8 euros pour les adultes et 4 euros pour les enfants. Le Château propose aussi régulièrement des expositions.