"Notre-Dame brûle" : Jean-Jacques Annaud dévoile les coulisses du tournage à Bourges

C'est l'un des films les plus attendus de l'année. Et certaines séquences ont été tournées à Bourges, en la cathédrale Saint-Etienne. "Notre-Dame brûle" a été présenté en avant-première mondiale ce jeudi au cinéma CGR de Bourges. Les spectateurs ont pu suivre le travail héroïque des pompiers qui ont empêché la destruction de l'édifice, en proie aux flammes le 15 avril 2019. Ils ont également pu échanger avec le réalisateur du long-métrage. Jean-Jacques Annaud a également donné une longue interview à France Bleu Berry, au micro de David Hébert.

De magnifiques scènes tournées à la cathédrale de Bourges

Jean-Jacques Annaud explique avoir visité plusieurs cathédrales pour faire des repérages. Le choix de Bourges a été comme une évidence. "Ici, le déambulatoire et les nefs sont très poétiques. Les voûtes sont hautes, harmonieuses, émouvantes. Environ 10% des scènes du film ont été tournées à Bourges. Et nous avons eu la chance de faire de très belles scènes, parmi les plus belles du film", souligne le réalisateur.

Le réalisme du film est à couper le souffle. Et pour cause, beaucoup de séquences ont été tournées avec de vraies flammes, dans les conditions d'un véritable incendie. Ce qui demande une certaine logistique. "Les caméras étaient dans des flammes parfois au-delà de 1000 degrés. On a fait construire des boîtes extrêmement robustes et ventilées avec de gros tuyaux qui soufflaient de l'air frais", indique Jean-Jacques Annaud.