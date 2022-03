Le cinéaste Jean-Jacques Annaud dévoile les coulisses de son film Notre-Dame brûle

Le film Notre-Dame brûle sort ce mercredi dans les salles de cinéma. Jean-Jacques Annaud, le réalisateur, était l'invité de France Bleu Paris ce mercredi pour en parler. Il explique comment il a cherché à rester au plus près de la réalité avec des décors en taille réelle et de vraies flammes.

Jean-Jacques Annaud a voulu être le plus réaliste possible, coller au plus près de la réalité de cet incendie. Il prévient d'ailleurs le spectateur au début du film : "Tout ce qui peut sembler invraisemblable est en fait vrai". Il raconte comment il a fait son film et ce qu'il a voulu montrer.

"Souvent la réalité est bien plus incroyable que la fiction"

"Quand j'ai commencé à fouiller dans la documentation, j'ai cru que c'était de bobards, que ce n'était pas possible que ce soit aussi abracadabrant", raconte Jean-Jacques Annaud. Il découvre qu'il y a un "nombre incroyable de dysfonctionnements, de chausse-trappes, d'événements qui allaient se multiplier pour aboutir à un chaos complet".

En lisant la documentation, il se demande quel scénariste hollywoodien oserait raconter des choses pareilles.

Pour montrer cet événement, Jean-Jacques Annaud explique qu'il a tout simplement respecté la chronologie qui est elle-même "spectaculaire".

Ce jour-là rien ne va comme il faut

Le réalisateur découvre que ce jour-là les secours sont prévenus 40 minutes après le début de l'incendie "on se demande pourquoi et on l'explique dans le film", dit-il, les embouteillages parisiens empêchent les pompiers d'arriver sur place, la seule personne qui peut sauver les trésors de la cathédrale se trouve à Versailles pour une exposition et quand elle veut renter en catastrophe, elle rate son train.

"Il y a une accumulation qui est parfois comique dans ce film qui montre que pendant ce temps-là, il y a 1300 troncs d'arbre, qui constituent la charpente de la cathédrale, qui sont en train de partir en fumée".

Un tournage au milieu des flammes

Le feu est essentiel, il tient une part colossale, dit le cinéaste. Pour coller à la réalité, Jean-Jacques Annaud a reconstitué en taille réelle les sections de la cathédrale en feu de façon à pouvoir véritablement mettre le feu à un décor qui ressemble au centimètre près à la cathédrale de Paris.

Le réalisateur a fait construire un décor de 50 mètres de long qui reproduit ce qu'on appelle la coursive du transept nord où sont arrivés les premiers pompiers complètement environnés par les flammes. "Ce sont de vraies flammes. Le décor était totalement conforme à la réalité et on l'a enflammé", précise le réalisateur.

Les acteurs ont été formés avec les pompiers. "Il a fallu entrainer les jeunes acteurs qui jouent les pompiers, durant des semaines. Ils sont allés au vrai feu avec leurs collègues pompiers", indique le réalisateur.

Des décors pour montrer ce que personne n'a jamais vu

"Il y a des scènes où on voit ce que personne n'a vu puisque ça n'a jamais été filmé. C'est l'effondrement de la voute. Lorsque la flèche tombe sur la cathédrale, cela fait un énorme trou dans la voûte et il y a 75 mètres cube de poutres et de pierres enflammées qui dégringolent au milieu de la nef".

Pour cette scène, Jean-Jacques Annaud a refait un grand décor dans un studio à Saint-Denis et "nous avons véritablement balancé 75 mètres cube sur le sol reconstitué à l'identique", dit-il.

"Il y a une grosse mise en oeuvre qui fait qu'on y est"

Jean-Jacques Annaud explique qu'il n'existe aucune image prise à l'intérieur de la cathédrale pendant l'incendie. "L'incendie a été filmé de loin mais on n'a pas vu ce qui se passait à l'intérieur et c'est ça que je montre avec l'incroyable succession chaotique, bizarre, rocambolesque".

"C'est ça qui est intéressant", conclut-il, "parce que c'est un film qui est à la fois un suspens, on sait la fin et pourtant, c'est un suspens, parce qu'on se demande comment ils vont y arriver, et on se demande même, si on est dans le film, s'ils vont y arriver".