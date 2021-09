Notre-Dame de Paris officiellement hors de danger

Plus de deux ans après l'incendie, la phase de sécurisation de la cathédrale est officiellement terminée. Le chantier de restauration peut commencer et laisser espérer une réouverture du monument au public en 2024.

Notre-Dame de Paris officiellement saine et sauve. Lors des Journées du Patrimoine, le général Georgelin, président de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, a annoncé la fin du chantier de sécurisation du monument. La phase de restauration est donc lancée afin de rendre la cathédrale au culte et à la visite en 2024.

C'est la fin d'une étape qui a nécessité des moyens colossaux. Pendant deux ans, charpentiers, cordistes, grutiers, tailleurs de pierres, facteurs d'orgues ou maîtres verriers se sont mobilisés afin de sauver la cathédrale.

L'établissement est désormais protégé des intempéries grâce à la pose d'un "parapluie" au dessus de la nef, l'échafaudage a été retiré et les voûtes sont consolidées.

Plusieurs étapes de restauration

Le chantier de restauration commencera dès cet hiver. Lors du premier semestre 2022, la flèche en bois et en plomb et la charpente seront reconstruites. Les voûtes et les vingt-deux chapelles seront rénovées. A l'intérieur du monument, les murs seront dépollués.

Les équipes sur place ont donc trente-neuf mois pour atteindre ces objectifs. "Tous nos efforts sont désormais tendus vers le lancement des travaux de restauration qui pourront débuter dans les prochains mois afin d’atteindre l’objectif fixé par le Président de la République de rendre la cathédrale au culte et au public en 2024", a précisé le général Georgelin.