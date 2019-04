Notre-Dame de Paris : un artiste landais crée une affiche pour recueillir des dons

Capbreton, France

Attristé par les images du feu ravageant la toiture de Notre-Dame à Paris, un artiste landais a décidé de faire un geste. Julien Véril, connu sous le nom d'artiste "Marcel", vient de dessiner une affiche en hommage à la cathédrale. Vendue sur son site internet, Marcel Travel Posters, les sommes récoltées seront reversées à la reconstruction.

"Avec ma femme avec qui je travaille, on en a parlé et l'idée a germé rapidement. On est très sensible au patrimoine, c'est un sujet pour nous central dans notre travail d'illustration" explique Julien Véril. Installé à Capbreton (Landes), il crée des affiches représentant des paysages et le patrimoine français.

Chaque affiche de Notre-Dame est vendue 25 euros pièce. Tirée à 100 exemplaires dans un premier temps, c'est donc potentiellement 2500 euros qui pourraient être reversés.