Notre Dame : le Centre de Restauration et conservation de Vesoul a les compétences pour restaurer les oeuvres

Ils ont travaillé sur des peintures après l'incendie du parlement de Bretagne en 1994, les 8 techniciens du centre régional de restauration et de conservation des oeuvres d'art de Vesoul n'ont pas été sollicités mais ont la compétence pour travailler sur les peintures et sculptures de Notre Dame.

Une semaine après l'incendie qui a ravagé la toiture de la cathédrale Notre Dame à Paris, les spécialistes travaillent sur les peinture et sculptures. Vendredi, les dernières œuvres encore présentes dans Notre dame ont pu être sorties et mises à l'abri.

Il fallait sortir au plus vite les peintures et les sculptures pour éviter tout risque de dégradation supplémentaire. Lors d'un incendie, le premier danger pour des œuvres d'art c'est d'abord le feu, la suie qui se dépose tant qu'il y des flammes, puis l'eau pour éteindre le feu. Plus sournois est le risque lié à l'humidité, si les œuvres ne sont pas sorties de cette atmosphère, des champignons et de la moisissure peuvent se développer.

Un centre de restauration à Vesoul

Après la sauvegarde des œuvres, commence aujourd'hui un gigantesque chantier de restauration de ces œuvres. En France il y a quelques centres de restauration spécialisés dans ces œuvres, Grenoble, Marseille, Nantes et Vesoul. C'est le Centre Régional de Restauration et de Conservation des Oeuvres d'Art de Vesoul.

Centre régional de restauration et conservation des oeuvres de Vesoul. Travail de restauration sur une peinture

A Vesoul une équipe de 8 personnes, avec chacune sa spécialisation, travaille tout au long de l'année à la restauration et conservation d'oeuvres, le Centre de restauration de Vesoul qui a toutes les compétences pour prendre en charge les œuvres de Notre Dame.

Vesoul a travaillé en 1994 sur le parlement de Rennes

Installé depuis 1974 à Vesoul, le centre régional de restauration et de conservation des oeuvres dispose d'un savoir faire reconnu pour ce type de restauration. Lorsque le parlement de Rennes a brûlé en 1994, le centre de restauration et de conservation des oeuvres à Vesoul a mené des opérations de sauvetage de tableaux.