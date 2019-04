Incendie de Notre-Dame de Paris : les forestiers normands prêts à fournir les chênes pour refaire la charpente

Vieux-Rouen-sur-Bresle, France

Selon les estimations, 1.500 chênes seront nécessaires pour la reconstruction de la charpente en bois de Notre-Dame de Paris. Détruite par l'incendie qui a ravagé la cathédrale le 15 avril 2019, la charpente de la cathédrale datait du XIIe siècle et courait sur 100 mètres de longueur. Les exploitants forestiers normands veulent participer à "l'effort national" et sont prêts à donner des chênes pour la rebâtir.

"Je veux participer à l'effort national". Les mots sont forts. Bálint De Domahidy est propriétaire d'une forêt de 350 hectares à Vieux-Rouen-sur-Bresle. Dès qu'il a vu les images de la cathédrale en feu, il a ressenti l'envie d'aider à la reconstruction.

Des chênes centenaires nécessaires

Bálint De Domahidy est prêt à donner plusieurs de ses chênes centenaires pour rebâtir la charpente en bois. "Dans une charpente vous avez toutes sortes de longueur et de dimension de pièces, bien sûr il faudra des pièces exceptionnelles de l'ordre de 30, 40 centimètre de côté mais il faudra aussi des chênes plus modestes", détaille l'exploitant forestier.

"Quand j'ai vu la cathédrale en feu, j'avais la gorge serrée et les larmes au bord des yeux et donc si on peut faire quelque chose aussi infime soit le geste, on le fait", propriétaire forestier normand

Surnommée "la forêt" en raison des 1.300 chênes qu'il avait fallu abattre pour la construire il y a 900 ans, la charpente de Notre-Dame de Paris était l'une des plus anciennes de France. "Je pense que si tous les forestiers s’unissent dans cette effort national, on a pas besoin de fournir beaucoup de chêne chacun pour satisfaire la demande", explique Bálint De Domahidy. Le chêne est l'arbre le plus planté dans les forêts normandes.