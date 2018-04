Belfort, France

Cinq grand-mères étaient en lice pour décrocher le titre de Super Mamie. Un concours en deux parties : d'abord la présentation par la famille de la Mamie, puis l'épreuve du "challenge", durant lequel la prétendante à l'écharpe doit montrer ses talents : théâtre, danse ou chant.

"Chez Mamie, on mange beaucoup"

A l'issue des deux heures de concours c'est Nouara qui remporte le titre. Un succès dû en grande partie à la mobilisation de sa "super famille". Son fils Mohamed l'a décrite pendant la présentation comme une femme "courageuse", qui "en arrivant à 18 ans à Belfort de son Algérie natale ne savait pas parler le français, qui a pris des cours du soir après ses ménages".

Ses petites-filles ont composé une chanson pour leur grand-mère, qui écoute de la musique du matin au soir. Elles ont chanté le morceau, enthousiastes, devant les 600 personnes de la salle de la Maison du Peuple.

"Quand on va chez Mamie, on ne s'ennuie jamais, et on mange beaucoup !", raconte Sarah, tout sourire après la victoire.

"Cette écharpe, détaille la lauréate, c'est pour mes petits-enfants. Comme ça si je meurs, ils garderont un souvenir de moi !"

Nouara représentera le Territoire de Belfort à l'élection de Super Mamie France, en mai prochain en Normandie.