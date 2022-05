Nour, la gagnante de The Voice, et la Mayenne, une belle histoire d'amour

La chanteuse Nour qui remporte The Voice 2022 et Florent Pagny

Pour la dernière émission de la saison 2022 de The Voice, sur TF1, ils étaient 5 candidats à se battre pour la première place. C'est finalement la chanteuse Nour qui s'est imposée samedi 21 mai. Âgée de 16 ans, elle a remporté la grande finale avec 56,2 % des suffrages face à Mister Mat, le candidat de Vianney. Coachée vocalement par Florent Pagny, elle décroche donc un contrat avec Universal Music pour un premier album en solo.

"On aime bien venir en Mayenne pour se ressourcer"

Nour Brousse est née à Versailles, dans les Yvelines. Mais la jeune chanteuse a aussi des attaches plus à l'Ouest. Une partie de sa famille est mayennaise. Et Nour connait donc bien le département en particulier le bocage où la famille possède une grande propriété, du côté de Fougerolles-du-Plessis, et quelques-uns de ses proches et amis vivent toujours. Sa maman, Anne-Sophie Brousse, née en Mayenne, est fière du succès de sa fille : "elle y a vécu toute son enfance, toutes ses vacances. On se retrouve là avec des amis, lors des fêtes de fin d'année, pour faire la fête et pour se ressourcer aussi. Nour est très attachée à la Mayenne".

Nour est déjà venue chanter en Mayenne. C'était l'an dernier lors d'un concert organisé par Timéo Béasse à Craon. A l'époque, elle n'était pas encore aussi célèbre. Pour l'instant, la jeune chanteuse n'a pas prévu de revenir pour un nouveau spectacle en Mayenne. Nour va déjà se concentrer sur l'écriture et la musique de son premier album. Peut-être que le bocage mayennais l'inspirera.