"Nous avons rendu beaucoup de gens heureux" : le président de Musicalarue satisfait du festival à Luxey

"Nous sommes très heureux." Le président du festival Musicalarue, François Garrain, est affirmatif : l'édition 2021 du festival de Luxey est un succès. 19 000 festivaliers ont participé à l'évènement, sur neuf jours. Un festival étalé dans le temps pour l'occasion, les jauges étant réduites. Le retour du public, malgré la mise en place du pass sanitaire, a fait du bien à l'organisateur du festival.

Moins de monde, mais satisfait

"Nous avons l'impression d'avoir rendu beaucoup de gens heureux, confie François Garrain, le président du festival, à la fin des neuf jours de festival. Je pense aux artistes qui reprenaient le travail, aux festivaliers qui reprenaient le chemin des spectacles, et aux bénévoles qui retrouvaient leur mission d'intérêt général. On arrive au bout, on est soulagés. C'était quelque chose d'inédit et de ponctuel."

Le théâtre de Verdure, scène principale, pouvait accueillir 3 600 spectateurs assis © Radio France - Lou Bourdy

Neuf jours de festival, au lieu de trois, pour s'adapter au contexte sanitaire. Au programme, entre autres, cette année : Soprano, Alain Souchon, Philippe Katerine, Alain Souchon ou encore Catherine Ringer. Le théâtre de Verdure a été choisi comme scène principale. Chaque soir, environ 2000 spectateurs étaient présents. En temps normal, le festival peut accueillir jusqu'à 16 000 personnes par soir. "Il ne faut pas comparer cette édition avec les précédentes", insiste le président.

Louis Chedid assurait l'avant-dernier concert le mercredi soir © Radio France - Lou Bourdy

C'était un sacré pari, un sacré marathon - le président du festival

Pour cette édition, les festivaliers devaient présenter un pass sanitaire valide. Pour le président du festival, ce pass a permis de créer un espace sécurisant au sein de Luxey : "Ce pass a ouvert une bulle dans laquelle on était tranquille, les masques étaient sortis, on a retrouvé le gout du festival, un peu différent mais utile." Avec moins de monde, "on pouvait avoir des espaces tranquilles, on se baladait et on sentait une transpiration de bonheur."

Un coup dur quand même pour le festival : l'annulation du concert d'IAM lundi soir, en raison d'un cas de covid dans le groupe. Environ 200 personnes ont demandé le remboursement de leur place. Pour le dernier soir, la soirée de clôture, les festivaliers avaient rendez-vous avec Louis Chedid puis Alain Souchon, au Théâtre de Verdure.